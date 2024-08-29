紮職3／長腿／烏鴉：重生／Look Back -驀然回首-／心動50年︳今期睇咩戲

紮職3

花錦是社團的最德高望重的老大之一。他用人唯材，其中最能幹的就是他的三個門生阿華、阿飛與及國仔，三子互補不足加上花錦的決策力，使得社團勢力日漸壯大。花錦哥等候登上龍頭位置多年時，社團的一批資金竟在運送途中被人攔逃截劫…… 負責出納的花錦首當其衝，連同當日押送的阿華、阿飛與及國仔同樣被社團裡競爭對手的群哥興師問罪。三子失職，讓花錦登上龍頭的位置一事蒙上陰霾。三子之首阿華希望帶罪立功，承諾把兇手找出。然而，盜竊的人竟是身邊的阿飛國仔？受襲的同時，二人借故將錢拿走應急，藉此將責任推得一乾二淨。而原因呢，就是阿飛的病重的親妹需要醫藥費。 一邊是江湖情義，另一邊是兄弟手足，阿華能否協助兄弟瞞天過海渡過難關，協助老大登上龍頭之位？還是事與願違，備受唾棄成為過街老鼠？ 賣點 江湖片簡直成為港產片失傳手藝咁滯，《紮職》仲可以拍第3集證明仲有捧場客。鄭浩南真心型，陶大宇終於搣甩電視味同《倒轉地球》。全線戲飛60蚊以下，比起繼續拍江湖片更有誠意。

長腿

新晉FBI探員莉因擁有超強的神秘第六感，奉命加入調查橫跨30年的連環滅門謀殺案。由署名「長腿」的詭異信件展開調查，一系列解碼後，發現所有遇害家庭都有一個共通點：有一位14號生日的小女生。隨著調查越發深入，一切謎團似乎即將解開之際，莉意外發現「長腿」竟和自己的童年噩夢有著不尋常連結，隱藏多年的黑暗秘密亦隨之揭曉...... 賣點 有「蛋治」（尼古拉斯基治）冇出事。今年暫時睇過最高質驚嚇片，導演善用細節注入心寒氣氛，「蛋治」演技更加無話可說。

烏鴉：重生

艾力（標斯卡斯格 飾）在復康中心遇上雪莉（FKA Twigs 飾），兩人情投意合，決定雙雙逃走，過著甜蜜的熱戀生活。一日，歹徙闖入寓所把兩人殺害，死前目擊雪莉被殘害的艾力，卻獲得神秘力量重生。為拯救愛人，他決意犧牲自己，化身成不死身復仇戰神，在冥界和人間遊走，向摧毀他得來不易的人生的兇手展開瘋狂復仇，用鮮血為自己救贖。 賣點 不死復仇橋段，30年前李國豪版本可能仍然新鮮，而家太多珠玉在前，應該去得更盡更邪氣。

Look Back -驀然回首-

小四學生．藤野每年都在學年新聞發表四格漫畫，由於作品大受同學青睞，她為自身畫技感到自豪。直至某天，學年新聞刊登了別人所畫的四格漫畫，其作畫精湛得使人驚艷，藤野的作品頓時相形見絀，瞬失同學的愛戴，亦令藤野自愧不如。 原來那篇漫畫是由一直沒上學的京本繪畫，藤野不甘服輸，為了追上差距，鼓足幹勁鑽研畫功，卻花了一整年時間仍無法超越對方。這使她心灰冷意，打算放棄繪畫，沒想到兩人一次巧遇，卻促使藤野重燃對漫畫的愛，亦替她們連成不可分割的牽絆，踏上一同創作的路。 然而，追逐夢想的旅程總是崎嶇，正當她們各自倘洋在對明日的幻想中，殘酷的意外卻將一切打碎…… 賣點 喊濕好多紙巾，諗返都眼濕濕，青春啊。友情啊。

心動50年

晚年喪偶的Kristofer（艾基奧力夫遜）患上早期認知障礙症，加上新冠肺炎打擊，驀然回首，決定找回半世紀前曾經深愛過的日本情人Miko（木村光希）。這是一個美好時光，他倆在她爸爸（本木雅弘）英國的日式餐廳打工，由相識到深交、相愛到火熱，戀情未正式萌芽Miko忽然不辭而別，在他生命裡徹底消失。錯過了的緣份，成為半生遺憾；Kristofer出發遠征日本，趁著尚在有生之時希望見她一面⋯ 賣點 撇除大家由細睇到大嘅「世姪女」光希主演之外，Touch有太多值得捧場嘅理由。越洋尋訪舊情人嘅故事多的是，呢套拍出動人同心傷之處、時光飛逝嘅無奈，比《迷失東京》更令人患得患失。

原文刊登於 電影LOL