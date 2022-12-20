細數十大印象深刻TVB螢幕情侶 林盛斌劉佩玥被喻為「本年度最好睇CP」

TVB今年推出唔少好評劇集，不過煲劇嗰陣劇情重要之外，男女主角甚至男女配角嘅互動都好重要；而家就同大家盤點一下今年10對令人印象深刻嘅劇集CP啦！你又最想睇到邊對再一齊拍劇？

《美麗戰場》林盛斌＆劉佩玥

林盛斌於劇中飾演富豪徐富貴，對靜兒（劉佩玥飾）早有好感，劉佩玥於採訪林盛斌期間更發現佢並唔係外界睇起上嚟咁無情，之後每次劉佩玥心情唔好，甚至被鍾家寶（陳瀅飾）出賣險坐監，林盛斌都四處幫劉佩玥求情，有情有義。二人感情線起初不被觀眾睇好，但播吓播吓，觀眾就被林盛斌嘅深情感動，更大讚係「本年度最好睇CP」，播映完畢後林盛斌和劉佩玥更頻頻合體出席活動搵真銀。

《下流上車族》林敏驄＆江美儀

林敏驄與江美儀飾演夫妻，江美儀為一家人可以上車，要林敏驄一出糧就要上繳，控制慾甚強，不過林敏驄都心甘命抵。直至日語學校校長Peggy（黃嘉雯飾）出現，令林敏驄和江美儀婚姻面臨重大危機，及後一場公園真情剖白戲令網民激讚二人好戲，可以由短短五分鐘內演於互相怪責、自責到後悔嘅情感。而其實，林敏驄和江美儀係首次合作，當初江美儀曾擔心一向搞怪嘅林敏驄正經演出會否令大家冧檔，點知佢就話林敏驄拍劇時都經常臨場創作新台詞，好在自己都接到。

《金宵大廈2》陳山聰＆李施嬅

《金宵大廈2》採用《金宵大廈》原班人馬作主要演出，播出前已令觀眾大感期待，陳山聰和李施嬅於續集中一人分飾多角，陳山聰分別演出60年代精神病人、原世界中嘅冷漠Maurice，以及另一平行時空失憶暖男Joey；李施嬅則一人分飾四角，包括《金宵大廈》Coco姐、精神病院醫生、冷漠強悍嘅Lydia及感性柔弱嘅Ella，大玩平行時空戀愛。

《白色強人II》郭晉安＆張曦雯

郭晉安於《白色強人II》飾演YT，與呂靄寧（張曦雯飾）從上司下屬發展成戀人關係，張曦雯於YT推行醫改方案期間一直在旁支持，直至最後郭晉安患有腦腫瘤，張曦雯都無放棄對方，仲決定親手為郭晉安做開腦手術將腫瘤割除，即使成套劇都無咩親密場面，但都睇到一眾觀眾眼濕濕。

《超能使者》陳山聰＆劉穎鏇

陳山聰與劉穎鏇呢對組合夠晒新鮮，其中一次Open姐（劉穎鏇飾）親身到餐廳通知高勇（陳山聰飾），Icy（葉蒨文飾）因工作而放飛機，陳山聰著劉穎鏇坐低陪佢食埋餐飯，唔熟悉西餐禮儀嘅陳山聰卻與劉穎鏇食得好開心。其後，陳山聰與葉蒨文分手後變得心不在焉，劉穎鏇希望幫助對方走出失戀陰影，點知於意外被困凍櫃車內時擦出愛火。陳山聰與劉穎鏇呢對CP由歡喜冤家做到情侶，觀眾都覺得好甜蜜，而二人亦會於新劇《隱形戰隊》飾演一對，未知屆時觀眾又滿唔滿意佢哋表現？

《青春不要臉》丁子朗 ＆ 戴祖儀

溫楚瑜（戴祖儀飾）和齊輕舟（丁子朗飾）為藝訓班同學，之後發展成情侶，仲有唔少親熱戲，大玩女上男下激吻。丁子朗一次因替女友出頭打人而被劇組列入黑名單，最終由柳德榮（余德丞飾）介紹進入兒童組，即使收入不俗，但每日行屍走肉，最後戴祖儀拒絕丁子朗求婚，仲提出分手，互相揭大家嘅瘡疤，睇到觀眾個心嗱住嗱住。

《食腦喪B》何廣沛 ＆ 江嘉敏

《食腦喪B》由何廣沛、江嘉敏擔任男女主角，其實二人過往5年早已合作多次，包括《親親我好媽》、《大醬園》、《陀槍師姐2021》，江嘉敏直言呢5年彼此成長咗好多，何廣沛對佢更加照顧有加，合作起上嚟好有親切感和默契，已經唔需要花時間磨合，呢次合作比5年前作品《親親我好媽》更多火花。

《痞子殿下》周嘉洛 ＆ 陳瀅

陳瀅與周嘉洛首次合作，陳瀅直認當初接拍此劇時曾非常抗拒與周嘉洛演情侶，因為擔心對方年紀比作細，會溝通唔到。二人於劇中飾演廢柴王子紀威和歌蓮神國公主納克溫柔，係一對歡喜冤家，互相以不同方式毆打對方，陳瀅之後都坦言愈拍愈有火花，不過就否認緋聞。

《鐵拳英雄》陳展鵬 ＆ 唐詩詠

錢芊芊（唐詩詠飾）於《鐵拳英雄》結局篇前嘅武打場面都唔算多，反而集中於與青雲（陳展鵬飾）嘅感情線。唐詩詠於劇中用八卦掌救出陳展鵬，及後因不斷搵陳展鵬陪佢練功而萌生愛意，迫陳展鵬承認喜歡自己，亦係劇中一大看點。

《法證先鋒V》黃宗澤 ＆ 王敏奕

余星柏（黃宗澤飾）慢熱寡言，但霍寶英（王敏奕飾）就被佢認真工作嘅魅力迷倒，主動向對方示愛。即使被拒絕，仍未放棄提出緣分遊戲，上演一段女追男戀曲；而之後蔣怡會於小丑案中介入黃宗澤與王敏奕之間，感情線大亂。黃宗澤與王敏奕於劇中無太多嘅親熱戲，黃宗澤笑言可能有保護家嫂機制，所以連一個錫嘅鏡頭都冇。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載