細數2022年十大爆紅藝人 MIRROR兩成員入選 林敏驄一劇成大贏家

2022年即將完結，又係時候嚟個大回顧！過去一年，娛樂圈有唔少大事發生及有藝人突然人氣急升成為焦點，當紅程度更加可以話係流量密碼，而家就睇下2022年度「十大爆紅藝人」啦！

1. Jeremy Lee李駿傑@MIRROR

今年2月終於到Jeremy推出歌曲《半》，先後再推出兩首歌，即今年合共有3首歌曲，其中第3首派台歌《阿波羅》更是首度與吳林峰一同作曲。佢今年以大熱新人姿態爭獎，更有望喺《2022年度叱咤樂壇流行榜》生力軍男歌手衝金。其個人後援會Jeremy Lee International Fan Club更為Jeremy斥資6位數辦慈善展覽。

2. Stanley邱士縉@MIRROR

舞蹈員出身嘅Stanley同樣被指係MIRROR下弦，不過佢認為只要做得好就會有人留意，於是默默耕耘嘗試演戲，今年參演作品包括ViuTV劇集《IT狗》、《I SWIM》、《野人老師》及《季前賽》。Stanley喺《野人老師》首演男一，飾演大地小學嘅李白老師，觀眾對於佢嘅表現好滿意，認為佢演出生動自然，大讚佢由下弦變上弦；鄭丹瑞亦讚Stanley令佢刮目相看，表示Stanley放低偶像包袱演戲，又指佢同時間仲有另一部劇集拍攝，但仍然無遲到早退，保持演員敬業態度。

3. COLLAR

經歷ViuTV選秀節目《全民造星IV》，COLLAR正式於今年1月以女團出道，當時觀眾除咗已知冠、亞、季軍Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）穩佔女團3席位外，其餘成員名單一直未有流出，直至女團成立記招上揭曉及推出首支派台歌《Call My Name!》，惹起全城關注。COLLAR一出道就訪問、廣告接唔停，又推出ViuTV真人騷《我哋係COLLAR》及先後推出《Never-never Land》、《Gotta Go!》、《OFF/ON》歌曲，搞作多多。即使宜家因So Ching而未有合體，但各成員都分別有唔同廣告及工作。

4. 洪嘉豪

洪嘉豪入行近5年，表示曾經歷高低，2019年更只得一首歌；但今年時隔3年半推出雙碟大碟《Learning Curve》，其中「Experiment」部份更親自包辦曲、詞、編、監、唱及混音。洪嘉豪於9月與MC張天賦合作舉行演唱會，及後又於12月舉行首個個人演唱會，門票於優先訂票當日一小時內極速售罄，當時就連張家輝都特地拍片祝賀佢開騷。洪嘉豪今年人氣爆燈，亦打入叱咤我最喜愛的男歌手10強，相當厲害。

5. Jasmine任暟晴

Jasmine任暟晴於《聲夢傳奇2》比賽期間已獲高度關注，被觀眾大讚唱歌時非常有感情，表演歌曲作品《玉蝴蝶》、《歡樂今宵》、《3AM》網上點擊率高企，加上外表出眾，被指係新一代玉女歌手及「Chantel 2.0」。Jasmine贏得《聲夢傳奇2》冠軍後，除咗10萬元獎金更榮獲總監Eric Kwok郭偉亮及Hanjin陳奐仁為佢度身打造出道作品，當時奪冠後6日即為處女作錄歌，比起上屆冠軍炎明熹（Gigi）更加快。

6. 郭柏妍

郭柏妍（Rosita）長相甜美被封為「港版子瑜」，勇奪2020年香港小姐季軍即被TVB力捧，比起同屆港姐謝嘉怡及陳楨怡機會更多。今年郭柏妍就有份出演劇集《青春不要臉》、《雙生陌生人》、《白色強人2》、《下流上車族》。其中佢喺《白色強人2》飾演患有驚恐症兼慘被的士司機性侵病人程可欣，獲網民大讚有樣有演技，而《下流上車族》飾演「車芊芊」一角更有唔少戲份，除咗與江美儀、林敏驄嘅家庭戲份，仲與丁子朗有感情線，演出更被觀眾激讚自然，成為今年TVB上位小花之一。

7. 林敏驄

林敏驄於《下流上車族》擔任男一，飾演超級市場經理「車總」車志明，由於佢從未拍過電視劇，加上無厘頭形象，本令觀眾對佢無咩期待，但劇集播出後，林敏驄可謂由頭帶到尾，無論演出和表情都被大讚細膩，仲講咗唔少盞鬼對白，憑角色角逐視帝，被指來勢洶洶，係陳山聰及陳展鵬等入圍者勁敵。

8. 羅毓儀

擁有一副童顏外表嘅羅毓儀（Yuki）今年曝光率極高，藝員訓練班畢業嘅佢入行3年，即使一直被委派飾演女學生及妹妹角色，但今年所出演嘅作品均有唔少戲份及發揮，例如於《白色強人2》、《黯夜守護者》、《雙生陌生人》及《下流上車族》演出同樣被讚演技紮實，就連戀情亦受網民關注。

9. 劉穎鏇

劉穎鏇（Tiffany）為2016年香港小姐亞軍及最上鏡小姐，入行後一直都以乖乖女形象示人，惟於早前播出嘅劇集《超能使者》嚟個大突破，喺劇中飾演柯翠屏Open姐嘅佢先有港版小丑女露腰造型，已經夠晒養眼，開播時更大露背上陣飾演出浴戲，劉穎鏇更加於劇中以水著造型出鏡，被網民大讚身材好，擁有「最強Body」，人氣急升。

10. 凌文龍

凌文龍畢業於香港演藝學院戲劇學院，舞台劇出身，ViuTV《IT狗》係佢首次擔正做男主角嘅劇集。凌文龍於劇中爆出多句金句，其中一段約3分鐘獨白更在網上洗版；又被網民激讚演技，凌文龍更憑劇集獲頒韓國影壇盛事《第4屆Asia Content Awards》「最佳新星大獎」，當時亦親身前往釜山領獎。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉