細貓被前度長文怒揭偷食拍檔陳伊霖 應智越︰承認有很多不足

細貓應智越參加《全民造星》而入行，婉拒花姐加入MIRROR的邀請，寧作個人發展。早前他與Do姐鄭裕玲一齊拍節目，又參與舞台劇《得個夢、冇銀用》，今日又有他與古巨基合作的《心跳回憶》推出，事業漸上軌道。然而，細貓就捲入偷食風波，被模特兒Kero用千字文不點名批評其賤男行為，更揭男方因演舞台劇而與女主角撻著。

Kero在IG上載大堆跟前度合照的親密照，但男方的樣子則被打格處理。她表示用最簡單的方法，交代「一段兩年半感情死去的過程」。Kero在文中稱「我們開始時，他說不上一無所有，但經濟不穩定是事實，談不上我要養他，互相扶持卻是我們當時的生活模式。兩年半過去，他的事業愈見起色，多人認識了，我一直選擇當一個地下女友心甘情願。一個舞台劇工作，他開始變得早出晚歸，從前會將所有朋友都向我介紹，但在舞台劇前這習慣開始改變了。」

認出軌遭反指不上進

Kero及後發現對方與舞台劇女主角有曖昧信件，去到今年7月初至12日，男方與她聯繫少之又少，最終在12號當日由男方主動提出分手。她說︰「在不同朋友口中聽到，男方向外說法是我不求上進，沒有與他同步，而且在爭執中說出『已經不愛他』的說話，令他心傷透。他希望可以離開我，他想向自己的目標去飛。」

雖然Kero一直盼男方會回頭，但換來的結果是得知男方與舞台劇女主角的紀念日是6月30日，而她也收到對方一堆「對唔住囉」的短訊。她說︰「這一個星期以來，男方一直害怕我會公開此事，親口承認自己出軌，一直用『我道歉囉』、『我錯哂囉』來表達關心。而經理人亦一直對我朋友旁敲側擊，用『跳掣』形容我，認為我聽到男方所謂道歉，就應該從容放下，開開心心面對人生。」