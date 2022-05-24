kkplus天線得得B | 細路挨跌5萬天線得得B 林作建議用一招KO賠償

日前旺角朗豪坊一間店舖內展示了一隻標價逾5萬元、高1.8米的巨型黃金天線得得B，惟有小朋友用背脊挨向這個巨型公仔，公仔隨即倒地跌至粉碎，事後父母向商家賠償3萬多元。小朋友的父親受訪稱當時見到兒子「嚇到呆晒」，為求盡快離開店舖，於是與太太決定賠錢，但看到事發片段後，認為受到店員誤導，令夫婦誤會是兒子踢跌公仔，質疑賠償是否恰當。

難鬧上法庭？ 事件引來極大迴響，有傳媒向大律師陸偉雄了解，他稱若涉事小朋友年齡10歲以下，則毋須承擔刑事或民事責任，商店亦不應向小朋友及其父母索償。曾為執業大律師的林作亦在網上就此事作出評論︰「咁講啦，兩邊都有得打。如果我係大律師我會好想打呢隻case。父母有冇責任、小孩子自己有冇錯、個擺設本身擺位係咪有問題，全部有得兩邊打。可惜嘅係，件嘢值嗰5皮，連court都上唔到，去小額錢債玩都廢事。香港就係咁，資本主義社會，冇過50萬我都覺得唔好搞上庭俾律師賺。」