組合per se新歌為年青人送正能量 呼籲學生勿輕生

組合per se加盟香港Sony Music後推出新歌《也許沒有未來神》，並由成員Sandy和Stephen共同作曲、編曲及監製，二人接受新城節目《勁爆樂勢力》的訪問，透露新歌《也許沒有未來神》是去年計劃的延續，她稱：「歌詞我係聖誕節之後寫，寫足10日，其他人寫歌中間可能會休息，但我真係寫足咁多日。」

Sandy並在節目中表示新歌主題是為一班年青人打氣，向他們輸送滿滿正能量，Sandy表示：「嗰期有好多新聞講啲學生輕生，所以就好想寫首歌去陪伴同畀啲力量學生，好記掛佢哋，而自己寫歌時一直諗，點樣可以幫到一班學生舒緩，但同時又不會太離地，要代入番佢哋嘅身份去做。」