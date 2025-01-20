結婚10周年 ｜吳雨霏貼牽手相爆13歲已遇上老公 周杰倫孖昆凌再影結婚相

吳雨霏(Kary)和老公洪立熙2015年在美國註冊結婚，翌年她經歷小產之痛，幸好其後再度懷孕，先後誕下一子兩女。適逢今日(20日)是二人的結婚10周年紀念日，Kary在社交網貼出與老公牽手在海邊走走的浪漫照片。

洪立熙是Kary的初戀情人，二人曾經歷三離三合，最終亦結為夫婦，Kary 以英文寫道：「我13歲時遇見了你，今天我們結婚已經10年了，真難以想象，我們活了這麼久，其中一半的時間都是在一起的！我喜歡和你一起變老。對於我們共同創造的生活，我感到非常感激和幸福。」她續說「正如你所說，我每天都要掐自己一下，因為我能和你一起生活這個不可思議的夢。謝謝你成為這麼出色、充滿愛的丈夫和朋友，我也感謝上帝有你。你真的是最棒的。」