結婚10周年 ｜吳雨霏貼牽手相爆13歲已遇上老公 周杰倫孖昆凌再影結婚相

吳雨霏(Kary)和老公洪立熙2015年在美國註冊結婚，翌年她經歷小產之痛，幸好其後再度懷孕，先後誕下一子兩女。適逢今日(20日)是二人的結婚10周年紀念日，Kary在社交網貼出與老公牽手在海邊走走的浪漫照片。
洪立熙是Kary的初戀情人，二人曾經歷三離三合，最終亦結為夫婦，Kary 以英文寫道：「我13歲時遇見了你，今天我們結婚已經10年了，真難以想象，我們活了這麼久，其中一半的時間都是在一起的！我喜歡和你一起變老。對於我們共同創造的生活，我感到非常感激和幸福。」她續說「正如你所說，我每天都要掐自己一下，因為我能和你一起生活這個不可思議的夢。謝謝你成為這麼出色、充滿愛的丈夫和朋友，我也感謝上帝有你。你真的是最棒的。」
而另一邊廂，周杰倫與昆凌亦是結婚10周年，二人連日來分別在社交網瘋狂放閃，除合拍地大跳手勢舞，更在歐洲影了新一輯結婚相，當中昆凌更特別訂造了一個頭紗，繡上三名子女及愛犬的名字，相當有心思。
昆凌今日在社交網貼出多年來與周杰倫的生活點滴，並甜蜜以英文寫道：「10年，3個孩子，1只狗，還有無數混亂的用餐時間……不知怎的，我們做到了仍然在笑，仍然愛，偶爾也會競爭誰能最快地讓孩子們上床睡覺。 從兩個人到一個五口之家(加上一隻非常寵愛的狗)，生活是一場旋風，但我不會用來換取任何東西。」她續指這些照片都記錄了二人10年來的無數回憶，並向周杰倫說：「為未來的更多冒險乾杯！」向來寵妻的周杰倫就寫道：「Happy 10th Wedding Anniversary！(結婚10周年快樂！)大家也要一直幸福快樂下去喔」 。