給十九歲的我｜李慧詩「被出鏡」控訴張婉婷不尊重 公開呼籲抵制

由張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》，早前獲香港電影評論學會選為最佳電影，已於上周四(2日)正式公映。不過，電影近日惹來不少爭議，除了兩位學生阿聆和阿佘向校方和張婉婷導演作出公開質詢，香港單車運動員、有「牛下女車神」之稱的李慧詩，今日(5日)亦在社交平台發文，指她於2016年完成賽事後，接受張婉婷導演訪問，在未經同意下被放上大銀幕，成為《給十九歲的我》的一部分。她直言：「我為甚麼會在電影中『存在』相信大家心裏有數。這部電影，我不會看，亦不鼓勵你看。」而在一片爭議聲中，張婉婷今日在謝票場中宣布，已決定在明日(6日)起暫停放映。

訪問成為電影內容

李慧詩在社交平台上載有關訪問片段的截圖，她開首已表明「氣在心頭」，她請大家別要再問她有沒有看過《給十九歲的我》，她表示早於今年初已收到粉絲查詢，指她有份參與《給》片，起初她不以為然，及後才發現電影內容是一段訪問。當時她擔心斷章取義，已向體院同事查詢如何跟進。

李慧詩指，該訪問片出自2016年1月日本亞洲場地單車錦標賽的完賽訪問，訪問「記者」正是導演張婉婷。她直言已不太記得訪問內容，但寫道，「只記得兩件事：第一，日本組委會問我會否接受香港傳媒訪問，一般賽後訪問我都同意進行，因為不希望記者們難做，所以我通常會答應；第二，當時張女士發問的內容很古怪，跟比賽完全沒有關係。因為她不是平時訪問我們的記者，我只是心中暗想：大概是她沒有經驗吧﹗」

起初公司同事還以為，李慧詩忘記了張導演已取得她同意將訪問用作紀錄片，但她自言向來接受訪問都非常謹慎，她表示：「由優先場想到現在，我都難以用『忘記』去說服自己。片段是用作紀錄片和電影用途，我怎可能忘記呢？更何況，我從來不會擅自答應商業活動及出鏡，如果當時記者真的告訴我，他們會將片段放上電影螢幕，首先，我一定會化妝，然後我會問准體院同事再進行拍攝。」