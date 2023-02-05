給十九歲的我｜羅啟銳任顧問曾批初稿「悶到飛起」 張婉婷稱票房收入全交給英華

《給十九歲的我》的導演張婉婷今日宣布電影將於明日起暫停上映，直至釐清所有問題後，才作再進一步安排。昨日商台節目《星光背後》播出張婉婷的訪問，她表示從沒預計過電影可以發行，初心只是紀錄新舊校舍轉變對六個學生成長的影響。至於票房有如此佳績，她重申：「賺到的錢不會給我！全部都會給母校，電影可見舊校舍無泳池，學生上游泳課要由般咸道上落山到青年會，中間行多段，差不多成千級樓梯是很辛苦，希望這些錢幫到母校。」

中小學也唸英華的張婉婷，坦言母校栽培及改變她佷大，「我是一家六口大女，中四、五時，爸爸突然離世窮到燶機乎要出來做工廠妹，學校了解我情況，免我學費，又給我獎學金，又給我與妹妹免費午餐；另外，外籍老師又請我教她中文，實質是給我工作賺錢；中四選科時，我本來因虛榮跟朋友選了理科，但開學第一天，班主任命令我轉讀文科，小朋友不太了解自己，後來我才知道自己喜歡文學，母校影響我一生，所以每次找我幫手，也不會say no！」

羅啟銳導演曾批「悶到飛起」

她在訪問中提到已故男友羅啟銳導演曾為《給十九歲的我》任顧問，她憶述當時羅啟銳得知她要拍這套紀錄片時，沒有反對她接拍，但他覺得十個女仔很普通，沒有甚麼好看，就連她的團隊也覺得沒有甚麼特別。她說︰「佢有幫手睇過一稿，話死梗！實悶到飛起！我就掉晒第一稿、第二、三稿都掉晒佢，直到學校籌款時播出，佢先話ok啦，佢都有幫手睇過字幕。」

另外，她在上月接受商台另一節目《1圈圈》訪問時，就談及她如何在未獲得拍攝准許「偷雞」拍攝，她表示16年前往日本伊豆拍攝亞洲場地單車錦標賽，當時大家都沒有證件，只是「扮晒有permit入去」，被人問也答︰「攞梗，喺上面」，而當地的人見到他們的樣子很「純良」，於是獲放行。眾人入到會場之後，又要故作鎮定，並把攝影儀器放在起點及終點位置，於是成功拍下電影要用的片段。