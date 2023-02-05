給十九歲的我｜英華前校長李石玉如就事件感抱歉︰作為紀錄片發起人責無旁貸

由張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》，獲得不少正評，然而及後電影捲入爭議，最大迴響莫過於參與拍攝的兩位學生阿聆及阿佘，向傳媒表示極不願意此片上映，阿聆在萬字文指校方與導演張婉婷漠視她的感受，並謂︰「看到鋪天蓋地式的個人專訪，有關他們教育理念的報道，我不停自問他們為何能高舉如此高尚的理念，但背後卻如此不尊重學生意願。」 張婉婷導演表示，明天(6日)起《給十九歲的我》會暫停公映，直至釐清所有法律問題後，才再作進一步安排。及至傍晚，有英華校友收到前任校長李石玉如給校友的公開信，內容稱知道大家看了相關報道感到不安，認為作為紀錄片的發起人，對今次事件責無旁貸，她很珍愛學生，對今次引起的爭議，深感抱歉。

給校友的信的內容如下︰ 各位親愛的校友： 過去十數小時有關紀錄片的報道，相信你們一定覺得很不安。 退下工作崗位8年，本來不應該再涉足學校事務，但作爲紀錄片計劃的發起人，面對挑戰和爭議，我責無旁貸。 紀錄片中呈現的每一個生命，我都十分重視，其中有我所珍愛的學生。為了當初這個意念而引起學生和學校種種的困難，我深感抱歉。 相信這是英華一個極艱難的時期，作爲其中一份子， 讓我們以愛心、信心、盼望和包容來承載挑戰，讓各方好好溝通，從而作出合適的處理。 求主賜我們智慧，謙卑和正直的心，也安撫你們的不安。 李石玉如 2023年2月5日