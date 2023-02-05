給十九歲的我｜英華女生阿聆控斥公開紀錄片 現任校長︰有點愕然

由張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》近日成為熱話，此片紀錄6位英華女校學生由2011年起的十年成長故事。電影獲「香港電影評論學會」選為「最佳電影」，當時學會對予《給十九歲的我》的評語是「影片涉獵廣泛，整理過程艱巨，剪接尤其應記一功；從渥沃之家到平民小戶，由破碎離散到方言與地域特色，都能在作品中找到細膩平實的紀錄。6位被訪少女猶如璞玉，有未經矯飾的直率動人，在鏡頭前散發着點點靈光。」

阿聆曾向校方導演交涉不果 然而，電影近日涉及不少爭議，由於此片原屬校內紀錄，據了解拍攝時沒有公映計劃，惟電影上映之後，片中其中一位主角阿聆一直缺席宣傳，她與另一位主角阿佘接受傳媒訪問，二人均表明不同意電影公映，前者直言看過電影後情緒困擾要求醫，她亦曾多番向校方及導演交涉，「我其實只是不斷問校方和導演一個問題：是學生重要還是作品重要。他們從沒正面回答過。」至於阿佘則向傳媒表示，最後只能選擇妥協及接受一切，亦有配合電影宣傳。

阿聆曾向心理醫生求助 按照阿聆向傳媒的說法，她表示在校內公映半年至數月前才接獲通知，校方和導演有把電影公映的打算。她坦言很擔心自己是否可以承受各種閒言閒語，曾就此向校方及導演了解剪接內容及故事大綱，惟導演張婉婷以每個人都要求刪這段刪那段的話，紀錄片便剪不成的理由拒絕。阿聆最後只能在校內首映時，跟當時的觀眾一樣，首次看到這套電影。她在訪問中坦言，在看過《給十九歲的我》之後感到恐懼，亦即時向校方提供的心理醫生求助，心理醫生診斷後也表示以她的狀態，電影是不適合進行公映的。

有同學哭足5年才能退出 不過，校方以「訊息正面」希望阿聆能考慮電影可以公映，並稱拍攝團隊的努力需要得到回報。她亦曾向導演要求把她的片段剪走，但張婉婷以已通過電檢為由拒絕。阿聆指電影本身存在的目的，是為了紀念學校重建，而不是參加電影節角逐獎項，亦不明白為何要參加電影節，校方到最後拿出當年其父母簽署的文件，她表示當時大家的理解是「通告」，沒想到其實盡是細則的同意書，若她繼續阻止，或會負上法律責任。她又指出，張婉婷曾在訪問中提及有同學以粗口罵拍攝隊伍，並指不想拍攝的話，只要跟她說一聲便可退出，惟拍攝這麼多年，只有一位同學成功退出，指對方由中一哭至中五，哭到全級都知道這位同學不願拍攝，但校方和拍攝團隊花了5年時間才讓這位同學退出。 斥英華不尊重學生意願 阿聆亦在訪問中指「校內首映到現在整整一年時間，我其實只是不斷問校方和導演一個問題：是學生重要還是作品重要。他們從沒正面回答過。我本以為他們心裡其實清楚他們做的選擇之沉重，會盡量低調處理紀錄片事宜。但看到鋪天蓋地式的個人專訪，有關他們教育理念的報道，我不停自問他們為何能高舉如此高尚的理念，但背後卻如此不尊重學生意願。」最後她引述《給十九歲的我》片尾一句話作結：「做人要像圓規一樣，心要定，腳要走。」