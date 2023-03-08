給十九歲的我｜金像獎沒退選機制 英華發聲明稱未達共識：不能供片作評審

由張婉婷導演花10年攝製的紀錄片《給十九歲的我》，因有部份參與拍攝的英華校友，指控製作團隊和校方漠視她們的意願，引起嚴重爭議，最終在上月5日宣布停止放映。其後影片入圍今屆香港電影金像獎最佳電影、最佳導演及最佳剪接3個獎項。英華女校在當日已宣布退選，張婉婷亦稱不會出席頒獎禮，至於聯合執導的郭偉倫就表示會繼續接受最佳導演提名。

日前有傳媒報道指，金像獎第二輪投票，仍見《給十九歲的我》保留在「最佳電影」的選票上。金像獎回覆傳媒查詢時表示，已向校方解釋大會無退出機制，只要電影作品達到入圍門檻便會自動入圍，董事局無權褫奪任何已獲得提名的資格，第二輪投票仍可投選《給》片，故仍會要求校方供片。另外，第29屆電影評論學會頒獎禮今天舉行，會長鄭政恆回覆傳媒查詢時表示，大會將會按1月公在的賽果，《給十九歲的我》獲最佳電影獎。