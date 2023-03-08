給十九歲的我｜金像獎沒退選機制 英華發聲明稱未達共識：不能供片作評審

由張婉婷導演花10年攝製的紀錄片《給十九歲的我》，因有部份參與拍攝的英華校友，指控製作團隊和校方漠視她們的意願，引起嚴重爭議，最終在上月5日宣布停止放映。其後影片入圍今屆香港電影金像獎最佳電影、最佳導演及最佳剪接3個獎項。英華女校在當日已宣布退選，張婉婷亦稱不會出席頒獎禮，至於聯合執導的郭偉倫就表示會繼續接受最佳導演提名。
日前有傳媒報道指，金像獎第二輪投票，仍見《給十九歲的我》保留在「最佳電影」的選票上。金像獎回覆傳媒查詢時表示，已向校方解釋大會無退出機制，只要電影作品達到入圍門檻便會自動入圍，董事局無權褫奪任何已獲得提名的資格，第二輪投票仍可投選《給》片，故仍會要求校方供片。另外，第29屆電影評論學會頒獎禮今天舉行，會長鄭政恆回覆傳媒查詢時表示，大會將會按1月公在的賽果，《給十九歲的我》獲最佳電影獎。
尊重製作團隊接受個人獎項
英華女華的聲明稱已收到金像獎的供片的要求，惟校方與六位參與拍攝的校友、製作團隊和金像獎曾討論相關放映事宜，惟最後未有達成共識，未能向金像獎提供影片放映。校方亦在聲明中重申，不會以版權持有人身份參與任何形式的獎項遴選、接受或領取獎項，但感激製作團隊在有限資源下完成拍攝工作，《給》片得到電影界和其他界別正面迴響和肯定，校方尊重製作團隊接受個人獎項的意願。
校方在聲明中又指出，《給》片拍攝時間長達十年，拍攝初衷是透過紀錄學校重建和6位校友的成長經歷，探討教育的意義。同時，考慮到《給》可能帶來收益，故表明放映有關收益將撥入「學校重建基金」。本片拍攝過程期間，拍攝團隊本著被拍者同意和知情下的原則進行拍攝。對於個別被拍攝者其後反映被拍攝情況及對剪裁後內容有所顧慮及擔憂，校方極度重視，故果斷地停止公映，並持續與各持份者溝通和跟進有關情況。本校感謝製作團隊在資源極有限的環境完成艱巨的拍攝工作，以及片中校友們多年的努力及付出。