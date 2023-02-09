給十九歲的我｜《KJ音樂人生》紀錄了黃家正老竇最難堪的事 父子關係一度破裂

紀錄片《給十九歲的我》引來不少爭議，更令2009年紀錄香港天才音樂家黃家正成長的《KJ音樂人生》再度翻hit，成為焦點。今日片中主角黃家正在社交平台發長文指導演張經緯從未給他看過官方片段，亦不理他的反對，把相關片段加進紀錄片內。他坦言電影播出之後，他有三年「我整個屋企家破人亡，無家可歸。」他亦藉機為父親平反，表示對方仍是他最尊敬的人。

當年導演張經緯分別在黃家正11歲及17歲時做訪問，影片穿插了黃家正比賽等片段，片中有不少篇幅提及他的父親及老師羅乃新。其中一幕拍下黃家正一家人食飯，大家的話題只圍繞音樂、練琴、比賽及足球，似乎沒有其他話題可言。其後鏡頭一轉，導演問黃家正為何小時候鋒芒畢露，為何大個表現變得平平無奇，他在片中就直指問題來自父親，因為父親有三者，父母關係轉差及離異，令其琴藝因而荒廢。由於電影早期的父親形象與後期太大差異，而且亦有黃家正指責父親有外遇的畫面。黃家正表示最想導演刪走的，應該是17歲時受訪的片段。

仍視父親是偶像

黃家正在文中表示，今次發言亦是想還家人一個公道，他表示與父親已和好，並在父親再婚時，在對方的婚禮彈奏了三首歌，也是他還未學彈琴時，父親彈給他聽的。他說︰「每一個家庭在生命的路途上，一定會有上上落落，有危機，有痛苦，有不信任，有失望，有原諒，有接受。這個世界發生什麼事情，人生高低起跌，大家說了什麼不對不錯的話，他也是最愛我的父親。也比任何人更加明白、支持我。」

他說︰「這一齣紀錄片對他不公，雖然我盡了力阻止一些東西，但也不敵他人的意願和手段。關係曾經破裂，也是我的責任，所以我用長時間去彌補和承擔，我願意。我所有的成就和成長時候的機會，也是因為他的栽培和心機時間。他給我的，遠遠大過他沒有給我的。再者，點解我彈琴咁屈機都係因為佢。所以我人生一大部份，就係要make him super proud.」