給十九歲的我｜《KJ音樂人生》黃家正長文控訴 重溫張經緯當年得獎感受

《給十九歲的我》在社會引起極大迴響，音樂家黃家正今日在社交平台大談當時拍攝《KJ音樂人生》時的經歷，包括與導演張經緯就家事片段爆爭執，再次令大家關注紀錄片的問題。他指紀錄片中關於父親的片段，對父親不公，父子關係一度破裂，自己亦花了很長時間才與對方修補。他認為用能力證明自己，並不理會別人如何看他，坦言紀錄片不會影響到他，一樣會照彈琴。

紀錄片播出7年之後，黃家正曾接受電台訪問，當時他表示沒有看這部紀錄片，但他知道電影一定大受歡迎，因為他的背景，又出自名校，加上樣子長得不錯。他在訪問中又提到，電影間接破壞了父子之間的感情長達兩年。於17年的訪問中，黃家正認為這部紀錄片，令他最大得著，是令他有機會去反擊每個人最心底的事，如何處理虛榮心、如何處理別人取笑，令他學會有風度面對評語。

紀錄片創下歷史紀錄

當年張經緯憑此片一舉成名，他憑住《KJ音樂人生》於《第46屆金馬獎》勇奪最佳紀錄片、最佳剪接及最佳音效，成為金馬獎史上獲獎最多的紀錄片，並於《第29屆香港電影金像獎》獲最佳電影等四項提名，成為金像獎史上首部獲提名的紀錄片，他亦獲頒「新晉導演獎」。電影於《第16屆香港電影評論學會大獎》獲頒「最佳電影」，以及在《第54屆亞太影展》獲頒「最佳紀錄片」。

張經緯︰未來會更戰戰兢兢

張經緯在當年的金馬獎成為焦點，他受訪時指電影能夠在技術性的獎項，與其他劇情片一同競爭，代表了金馬獎的評審對於紀錄片的肯定、期許，以及所有紀錄片工作者所應該積極接受的挑戰。同時這也鞭策自己未來在拍攝紀錄片時，在技術層面要更戰戰兢兢的努力。他在領獎臺上表示，自己原本是個大提琴的逃兵，在音樂的路上受到很多老師的提攜與照顧。現在也藉著這個機會，向一路上照顧自己的所有老師以及前輩，致上最深的感謝。

當時他到廣州出席首映時，他亦再強調︰「在香港上映已經非常開心，很多年沒有紀錄片在香港上映了。不過，從獲金馬獎提名開始，我的心情就已經改變，以後不會隨隨便便拍紀錄片———拍攝紀錄片一定要有嚴謹的態度。」