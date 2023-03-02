絲打圍佬︱余德丞自爆多異性朋友 大談擇偶條件

現年33歲嘅前TVB力捧上位小生余德丞（Dickson），上年5月突然宣佈已離巢，與TVB結束8年賓主關係。余德丞回復自由身後，除咗擔任電台節目客席主持之外。佢仲亮相Now Sports、ViuTV節目及經營個人影片頻道，不同嘅工作機會接踵而來。近日佢就擔任網台節目《絲打圍佬》嘉賓，與主持人楊詩敏（蝦頭）及連詩雅（Shiga）大談擇偶條件，不過節目出街後竟然被網民鬧爆。

余德丞喺節目中被問及與緋聞女友嘅關係，當問及周秀娜嘅時候，佢就勁快回答話係朋友，而蔡思貝就秒答話係兄弟，搞到蝦頭都寸佢：「你講呢啲，有冇搞錯呀！」，之後，連詩雅就話咁多位緋聞女友中佢覺得最真係周秀娜，而蝦頭就覺得最真係蔡思貝，余德丞就話全部都冇拍過拖。余德丞再話自己比較多異性朋友，同時亦覺得同佢哋出街食飯睇戲係好正常。