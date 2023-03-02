絲打圍佬︱余德丞自爆多異性朋友 大談擇偶條件

現年33歲嘅前TVB力捧上位小生余德丞（Dickson），上年5月突然宣佈已離巢，與TVB結束8年賓主關係。余德丞回復自由身後，除咗擔任電台節目客席主持之外。佢仲亮相Now Sports、ViuTV節目及經營個人影片頻道，不同嘅工作機會接踵而來。近日佢就擔任網台節目《絲打圍佬》嘉賓，與主持人楊詩敏（蝦頭）及連詩雅（Shiga）大談擇偶條件，不過節目出街後竟然被網民鬧爆。
余德丞喺節目中被問及與緋聞女友嘅關係，當問及周秀娜嘅時候，佢就勁快回答話係朋友，而蔡思貝就秒答話係兄弟，搞到蝦頭都寸佢：「你講呢啲，有冇搞錯呀！」，之後，連詩雅就話咁多位緋聞女友中佢覺得最真係周秀娜，而蝦頭就覺得最真係蔡思貝，余德丞就話全部都冇拍過拖。余德丞再話自己比較多異性朋友，同時亦覺得同佢哋出街食飯睇戲係好正常。
鍾意女仔短頭髮麻甩爽朗
余德丞表示好多緋聞女友都係拍劇集嘅拍檔，而周秀娜就係鄰居關係，Shiga就好驚訝表示自己好少同鄰居做朋友，蝦頭就話如果係周秀娜鄰居，佢都會同佢做朋友。Dickson就笑話：「你屋企有冇豉油呀？借啲嚟呀！我好肚餓呀，有冇宵夜食呀？」，主持人即場大笑。
余德丞被問及擇偶條件，外型方面佢就鍾意女仔短頭髮、唔可以太瘦、及唔需要太高，之後再補充話唔鍾意對眼分得太開嘅女仔。之後，Shiga即表示Dickson唔會鐘意自己，因為佢覺得自己對眼分得開，並話試過被人惡搞改圖成阿凡達，嚇到Dickson澄清唔係針對佢，仲話Shiga靚好多。至於其他因素方面，Dickson就鍾意麻甩、爽朗、鍾意食嘢、有時尚觸覺、唔可以太過煩人，及最好係住港島區，因為佢自己係住港島區同埋好似好親近咁。影片出街後，有網民覺得Dickson好好笑，亦網民鬧爆佢地區性揀女朋友，例如「佢嫌人哋住九龍新界cheap啲咁。」及「佢好似啲少爺仔，覺得住港島區高人一等」 等等
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈