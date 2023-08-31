絲打圍爐｜吳若希自爆曾燒老公前度頸巾兼鍾意離家出走 網民：反面教材

現年31歲嘅吳若希（Jinny）憑劇集《使徒行者》主題曲《越難越愛》爆紅，去到2016年尾因懷孕而全面停工，2017年與澳門富二代男友何兆鴻（Alex）結婚，現時一家四口過住美滿嘅生活。近日佢就擔任網台節目《絲打圍爐》嘉賓，與主持人楊詩敏（蝦頭）及連詩雅（Shiga）大談與老公嘅相處點滴及對男女關係嘅睇法，不過節目出街後就被網民留言鬧爆。

未見過老公「女閨蜜」 吳若希與老公Alex結婚接近6年，雖然經常喺社交網站上載合照放閃，不過佢亦不時港女上身公開鬧老公。喺《絲打圍爐》中，佢一開始就直指自己接受唔到「男人跟前度或者其他女人不避嫌，或太親密」，因為覺得咁樣係好唔畀面佢。雖然佢老公冇將Jinny同前度女友作比較，不過佢就憶述當年二人拍拖時，老公曾經有一個好好嘅「女閨蜜」，而老公經常與閨蜜分享佢哋拍拖嘅細節，佢哋仲會一齊飲酒，甚至囡囡百日宴亦有邀請呢位閨蜜，但閨蜜竟然「龜縮」未有出席，而Jinny亦從來未見過佢，所以佢覺得呢位閨蜜好神秘，懷疑係唔係真係「閨蜜」。

唔會嬲男人失蹤 吳若希被問到「男人失蹤唔見人」會唔會嬲，咁佢就表示唔會，因為佢都可以唔見人，同埋呢一個係信心嘅問題。之後，佢哋開始探討「女人想被哄的時候，男人講道理或不懂情趣」，Jinny直指呢個問題發生喺好多身邊姊妹身上，不過佢同老公就冇呢方面嘅問題，因為佢老公通常替佢感到不值。

火燒老公前度所送頸巾 吳若希直言二人結婚後老公身邊就冇異性出現，不過就對佢熱愛打機稍有微言，仲話懷疑老公有「小三」，因為老公特登買一個有mic嘅耳機及經常打機打到兩、三點，之後佢知道對方叫「阿彪」。Jinny指老公沉迷打機多年，仲試過因為咁而揼爛老公啲電腦，而坐喺旁邊嘅連詩雅就不停叫佢「睇開啲！睇開啲！」，因為每個人都有減壓嘅方法，佢老公亦冇不良嗜好，最多都係喺屋企打機。另外，吳若希仲自爆曾放火燒咗老公前度所送嘅頸巾，而最大嘅原因就係老公死口唔認。 吳若希再指現時已經冇為小事而生氣，因為佢嘅重心已經放咗喺兩位小朋友身上。吳若希表示自己好鍾意抱住個女離家出走，仲要試過兩次，並表示真係好嬲嘅時候係要粒聲唔出咁離家出走