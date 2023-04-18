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娛樂
2023-04-18 19:59:07

絵麗奈第二部AV作品好評如潮 素海霖呼籲購買正版支持

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素海霖第二部AV作品於4月18日推出。

素海霖以「絵麗奈」的名字出道，成為香港首位AV女優，今日網上出現她的第二部作品，而其表現獲得不少正面評價，不少觀眾均直言好睇過第二部。然而亦有人好奇她第二部作品是否不設實體碟，素海霖表示：「第2個作品須於5月頭至中先開始預購，大家稍安毋燥，一定幫緊你幫緊你。」同時她亦提供了正版觀看的方法，著大家到指定網站搜尋「FSDSS-645」，課金購買數碼版，她希望今次可以集大家的力量，再令她衝上排行榜第一位。

港女不比日本女生輸蝕

其後，素海霖在IG發文，多謝大家讚她比上一部影片有進步，並表示一定會繼續努力。對於有不少網民用盡不同方法購入數碼版，課金支持她，素海霖說︰「因為我覺得香港人支持（正版）從來唔係一時衝動我眼見好多人都係排除萬難支持我，不屈不撓努力不懈其實就係香港精神我好希望將來能夠保持個人風格亦都能夠入鄉隨俗（這是對別人地方的尊重）雖然我曾經在作品中話過 『頂5順』，好明顯係頂5順但唔好停#希望今次也能衝上第一位 #香港女生也不輸給日本女生

由於素海霖的AV片數碼版權只限日本地區用戶才能購買，香港網民除非有身在日本，或用VPN選擇日本地區，而且收費方式亦只限日本信用卡，才能購買。當成功購得代碼後，便可以到相關的日本成人串流平台欣賞。至於收費則為600日圓租7日及1,980日圓買斷，換句話約37港元便可觀看7日，而買斷就只需約120港元，非常抵睇！當然不少網民仍希望可以購入光碟，以示支持香港首位AV女優。

即睇素海霖第二部AV作品截圖

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