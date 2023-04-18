絵麗奈第二部AV作品好評如潮 素海霖呼籲購買正版支持

素海霖以「絵麗奈」的名字出道，成為香港首位AV女優，今日網上出現她的第二部作品，而其表現獲得不少正面評價，不少觀眾均直言好睇過第二部。然而亦有人好奇她第二部作品是否不設實體碟，素海霖表示：「第2個作品須於5月頭至中先開始預購，大家稍安毋燥，一定幫緊你幫緊你。」同時她亦提供了正版觀看的方法，著大家到指定網站搜尋「FSDSS-645」，課金購買數碼版，她希望今次可以集大家的力量，再令她衝上排行榜第一位。

港女不比日本女生輸蝕

其後，素海霖在IG發文，多謝大家讚她比上一部影片有進步，並表示一定會繼續努力。對於有不少網民用盡不同方法購入數碼版，課金支持她，素海霖說︰「因為我覺得香港人支持（正版）從來唔係一時衝動，我眼見好多人都係排除萬難支持我，不屈不撓努力不懈其實就係香港精神。我好希望將來能夠保持個人風格亦都能夠入鄉隨俗（這是對別人地方的尊重）雖然我曾經在作品中話過 『頂5順』，好明顯係頂5順但唔好停。#希望今次也能衝上第一位 #香港女生也不輸給日本女生」

由於素海霖的AV片數碼版權只限日本地區用戶才能購買，香港網民除非有身在日本，或用VPN選擇日本地區，而且收費方式亦只限日本信用卡，才能購買。當成功購得代碼後，便可以到相關的日本成人串流平台欣賞。至於收費則為600日圓租7日及1,980日圓買斷，換句話約37港元便可觀看7日，而買斷就只需約120港元，非常抵睇！當然不少網民仍希望可以購入光碟，以示支持香港首位AV女優。