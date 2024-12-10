經典喪屍片《28日後》續作《28年後》明年6月上映 喪屍細胞潛伏人體 (有片)

2002年電影《28日後》（28 Days Later）稱得上是難以超越的喪屍片經典，為延續《28日後》、《28週後》（28 Weeks Later），近日正式宣布即將推出《28年後》（28 Years Later），讓影迷驚喜不已，安排2025年6月上映。

英國名導丹尼波爾（Danny Boyle）與小說家Alex Garland共同創作的經典喪屍片《28天後》最新續作《28年後》，官方今日釋出首發預告。預告所見，全球喪屍災難的28年後，人類近乎全滅，回到原始世界的狀態，人類需要重新組織新生活模式繼續生存。其中一群倖存者生活在小島，只可透過一條守衛森嚴的道路與外界相連。片中主角因接受任務要離開小島。過程中遇上各種恐怖事，除了喪屍更強大，其細胞可潛伏人體發病。