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娛樂
2024-12-10 21:18:01

經典喪屍片《28日後》續作《28年後》明年6月上映 喪屍細胞潛伏人體 (有片)

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細胞潛伏體內，感染者隨時變喪屍殺人。

細胞潛伏體內，感染者隨時變喪屍殺人。

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2002年電影《28日後》（28 Days Later）稱得上是難以超越的喪屍片經典，為延續《28日後》、《28週後》（28 Weeks Later）近日正式宣布即將推出《28年後》（28 Years Later），讓影迷驚喜不已，安排2025年6月上映。

英國名導丹尼波爾（Danny Boyle）與小說家Alex Garland共同創作的經典喪屍片《28天後》最新續作《28年後》，官方今日釋出首發預告。預告所見，全球喪屍災難的28年後，人類近乎全滅，回到原始世界的狀態，人類需要重新組織新生活模式繼續生存。其中一群倖存者生活在小島，只可透過一條守衛森嚴的道路與外界相連。片中主角因接受任務要離開小島。過程中遇上各種恐怖事，除了喪屍更強大，其細胞可潛伏人體發病。

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暫時只知喪屍會強化，但強化喺邊就未知。

暫時只知喪屍會強化，但強化喺邊就未知。

奧斯卡影帝施利安梅菲回歸演出。

奧斯卡影帝施利安梅菲回歸演出。

首集由影帝施利安主演

28天後》在2002年上映，由《奧本海默》的奧斯卡影帝施利安梅菲(Cillian Murphy)主演，講述一班愛護動物的權益者誤闖靈長動物研究室，放生一隻黑猩猩，但不知這猩猩已受病毒感染。就此，病毒人傳人令全球進入毀絕危機。丹尼波爾在2007年再執導《28週後》。據聞電影將會製作全新3部曲，影帝施利安決定回歸，Aaron Taylor-JohnsonRalph Fiennes等演出。《28 Years Later》於明年6月上映。

《28年後》由Jodie Comer、《狂獸獵人格力文》Aaron Taylor-Johnson和《教宗選戰》Ralph Fiennes主演。

《28年後》由Jodie Comer、《狂獸獵人格力文》Aaron Taylor-Johnson和《教宗選戰》Ralph Fiennes主演。

電影於明年6月上映。

電影於明年6月上映。

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