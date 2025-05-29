經典恐怖片《娃鬼回魂》演員Ed Gale離世 港導于仁泰打造《娃鬼》熱潮

據TMZ報道，Ed Gale昨日在美國一間護老中心安祥離世，當時家人陪伴在側。其姪女Kayse在Facebook發文：「有趣的叔叔，人生已謝幕了，他會在另一世界繼續演出。」

荷李活經典恐怖片，曾迷倒一眾香港迷的《娃鬼回魂》(Chucky)，片中飾演鬼娃Chucky的男演員Ed Gale昨日離世，終年61歲。

演出《娃鬼回魂》系列其中3部作品的Ed Gale，穿上鬼娃Chucky戲服演出入木三分，一舉一動也極似洋娃娃被惡靈上身的驚嚇感，所以被業界稱為「Chucky之父」。

香港導演于仁泰執導的《娃鬼新娘》，在美國票房極佳。

于仁泰執導的《娃鬼新娘》，Chucky在片中談戀愛。

香港導演于仁泰造熱《娃鬼》

《娃鬼》至今推出8部電影，其中2019年作品屬重啟版。1998年的《娃鬼新娘》(Bride of Chucky)由香港導演于仁泰執導，加入港式幽默情節，令美國觀眾大感新鮮，當時票房超過5,000萬美元，同時令于導演在荷李活打響名堂，繼後執導《The 51st State》等荷李活片。亦因為于仁泰執導《娃鬼新娘》，令這部恐怖片擁有極多香港戲迷追捧。

《娃鬼》劇集版曾在2021至22年推出兩季後，未有消息開拍第3季。