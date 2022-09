經典恐怖片系列《死神來了》(Final Destination)一直籌拍第6集,可是計劃一改再改,近日終落實開拍消息,據《The Hollywood Reporter》昨日報道,曾獲艾美獎提名的Zach Lipovsky與Adam B. Stein負責執導,由《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)導演Jon Watts擔任監製,《爆血新婚夜》(Ready or Not)編劇Guy Busick聯同Lori Evans Taylor撰寫劇本,今次將會安排在HBO Max以串流上架,但演員名單仍未公布。