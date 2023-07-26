經典恐怖片《驅魔人》50年後上映續集 惡靈附身兩女童

1973年經典恐怖片《驅魔人》(The Exorcist)被譽為史上最恐怖電影，曾獲奧斯卡10項提名，最終贏得最佳音效及改編劇本獎。環球電影今日釋出1973年後首部續集《The Exorcist：Believer》預告，講述男主角12年前的海地大地震後喪妻，獨力撫養女兒Angela。一日，Angela與友人Kathrine神秘失蹤，3日後突然回家，但兩人完全記不起失蹤經過，之後發生一連串怪事，兩女更被惡靈附身，在首集飾演鬼上身女兒媽媽Chris MacNeil(Ellen Burstn飾)出現，幫助被惡靈纏身的一家。

首集飾演鬼上身女兒的媽媽女星Ellen Burstn回歸續集。

重現驚嚇化妝特效 《The Exorcist：Believer》首發預告中，呈現1973年的陰森氣氛，兩女童Angela與Kathrine的恐怖眼神、惡靈在教堂挑戰神父，還有兩女鬼上身的嚇人表演，充滿首集《驅魔人》的高質恐怖元素。《驅魔人》由1973年面世至今推出過6部作品，全部與首集沒有直接關係，票房欠佳也沒有談論價值。直至今年10月上映的《The Exorcist：Believer》，才與首集有所關連，同時令到首集飾演魔鬼女兒媽媽的女星Ellen Burstn回歸。