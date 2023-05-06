經典粵劇《帝女花》重塑專業版  向任劍輝、白雪仙致敬

經典粵劇《帝女花》面世65周年，桃花源粵劇工作舍重塑《帝女花》專業版，向任劍輝、白雪仙、唐滌生致敬。總監陳善之、導演吳國亮接受香港電台第五台《香江暖流》訪問，分享製作理念。訪問將在5月8日上午11時港台電視31、香港電台第五台同歩播出。

吳國亮說，是次《帝女花》專業版會著視覺聽覺效果，營造史詩式震撼。陳善之強調「今次特別加了一幕，演繹崇禎帝到梅山自縊前的心情，此幕在粵劇《帝女花》是沒有的。」讓觀眾反思在山河動盪之際，個人如何自處。香港人為何特別偏愛《帝女花》? 陳善之認為此劇雅俗共賞。例如「有情生死能相會，無情對面不相逢」、「在天願為比翼鳥」等詞句，已融入生活。任劍輝、白雪仙等人的演繹亦深入民心，世代相傳。吳國亮認為《帝女花》在香港人生活中，既近且遠，近在身邊的有「任白」、「落花滿天蔽月光」或 「落街無錢買麵包」，但目前觀眾對於內容或劇情，難免有距離感，反映粵劇幾十年來的定位有所改變，當年的流行文化，現看似夕陽，但很多人的粵劇初體驗都其實是《帝女花》。

若長平公主活於這個時代，她會是甚麼模樣 ？陳善之：「她必須堅定，對自己國家的情、對愛人的情，她都如此堅定。有了這種堅定，人就會知道該如何走自己的路。」吳國亮則認為長平公主要「好醒目啦，面對百劫，不再悲情。要做咩都好，好叻咁做，總會有路行。」