經典電影《教父》傳奇影星占士堅離世 享年82歲

美國傳奇男星占士堅（James Caan）與世長辭，享年82歲。占士堅是於本月6日在洛杉磯離世，其家人已發聲明證實死訊，而占士堅的官方Twitter發出正式聲明，但未有提及死因，其家人就外界對他的愛與哀悼表示感謝。占士堅傳出離世噩耗，令外界十分不捨，不少圈中人也留言悼念，包括跟他合演1996年電影《蒸發密令》（Eraser〉的阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）亦稱讚占士堅是一位極具代表性及傳奇影星，還讚對方有才華且具有幽默感，會一直懷念占士堅。



占士堅生於1940年，早在60年代加入影壇，曾在經典電影《教父》（The Godfather〉中扮演馬龍白蘭度（Marlon Brando）兒子，憑該片入圍奧斯卡最佳男配角，雖然當時並未獲獎，但演技已獲得肯定。占士堅從影約60年有不少代表作，在荷李活早已是傳奇人物，除了《教父》、《蒸發密令》外，還有《危情十日》（Misery）、《血灑唐人街》（The Killer Elite）、《黑幫女婿》（Mickey Blue Eyes）等，演出多達100套影視作品。占士堅曾一度因毒癮離開螢光幕，之後仍有復出在幕前發展，晚年仍有參演電影、迷你劇或配音等工作。