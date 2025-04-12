經典電影《第一滴血》名導Ted Kotcheff離世，享年94歲。

Ted Kotcheff一生執導不少經典作品，不僅在電影圈留下深遠影響，也跨足電視圈，他憑1974年執導電影《The Apprenticeship of Duddy Kravitz》奪得柏林影長最高榮譽金熊獎，當中以動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）主演動作片《第一滴血》最深入民心，之後執導1989年電影《玩死老細》（Weekend at Bernie's），還為電視劇《律政風雲：風化組》（Law & Order：Special Victims Unit）擔任13季執行監製。

荷李活經典動作片《第一滴血》（First Blood）的導演、加拿大名導Ted Kotcheff，本月10日因心臟衰竭在墨西哥與世長辭，在他逝世前三天才度過生日，享年94歲。

《第一滴血》是史泰龍的代表作之一，該片講述一名越戰退役老兵與社會格格不入、被逼反擊的故事，當年拍攝成本僅為1600萬美元（約1.248億港元），全球卻勁收逾1.25億美元（約9.75億港元），電影成功後，電影公司即邀請Ted Kotcheff執導續集，但卻遭他婉拒，Ted Kotcheff坦言拒拍原因，是劇本與原作精神出現偏差，最後改由另一導演George P.Cosmatos執導，而George P.Cosmatos亦已在2005年離世。