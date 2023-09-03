經理人涉操控股價 停工11個月 女團Mimi Rose宣布下周回歸

Mimi Rose宣布下周推新專輯《LIVE》，作強勢回歸。

去年出道的韓國5人女團Mimi Rose，去年9月16日推出迷你專輯《AWESOME》出道。主打歌《Rose》亦獲得不錯口碑，可惜所屬的經理人YES IM Entertainment執行官林昌正，被指控大規模操控股價爭議，令Mimi Rose的事業暫時停頓，儘管事件給她們的演藝活動帶來不確定性，但Mimi Rose一直在練舞、錄歌，穩步為復出準備。 ▼Mimi Rose昨晚上載《LIVE》的精彩混合視頻。▼

第二張迷你專輯落足心機籌備 Mimi Rose今日宣布，將於9月14日回歸音樂圈。又公開了第二張迷你專輯《LIVE》的精彩混合視頻，當中以《Flirting》一曲為主打歌，其他歌曲還有《A-OK》和《TIPSY》等。這是Mimi Rose在一年內發行的第二張迷你專輯，她們花了相當長的時間，來籌備這次回歸，儘管受到經理人事件的影響，但Mimi Rose以堅強心態和完美外表，表達出對回歸樂壇的意願，經理人更在聲音中寫道：「如果您能善待我們，我們將不勝感激。」

停工11個月的Mimi Rose，克服了經理人操控股價的爭議。

經理人自稱是受害者 Mimi Rose今次回歸，受到業界非常關注，她們不但克服了經理人操控股價的爭議，樂迷亦希望她們能夠在音樂界繼續成長。K-Pop樂壇是個充滿無限可能性的音樂樂園，相信Mimi Rose會帶給樂迷更多驚喜的作品，她們今次回歸應該會取得非常亮麗的成績。而且林昌正亦曝光了的經濟損失，並稱自己是受害者，不是操縱者。