綠葉王李成昌入行46年最怕演咀戲 曾與80年代花旦黃造時交往三年談分手原因

現年68歲的綠葉王李成昌（昌哥），3年前趁65歲之齡對外宣布退休，近日他在《金式森林》再演奸舅父獲網民大讚，並封為教科級演技。1979年藝訓班入行，最初憑處境劇《香港81》康仔成名的昌哥，接受明天播出的雷霆881商業一台《星光背後》專訪，憶述46年來演盡忠奸善惡、三次被人挖過檔最終選擇留下的鮮為人知故事。另外，鮮有緋聞的李成昌與太太相識近40年，他在節目中除了剖白遲婚生女的因由外，亦坦承曾與80年代花旦黃造時交往三年，直認：「當時佢好得意好可愛，又成日望住我，啱Feel就一齊。」

三度獲友台斟跳槽未有成事 黃大仙成長的李成昌，讀書時已熱愛話劇，他中五畢業後投考香港話劇團不果，之後做了兩年銀行便轉考1979年藝員訓練班。昌哥指因191年於劇集《烽火飛花》演抗日學生獲曾勵珍青睞，繼而安排他加入處境劇《香港81》，一演正直新移民任柏康（康仔）便是五年，他稱：「嗰時好開心，出街有人叫你康仔，爆騷最高一年有24個月糧，我嘅第一層樓，買第一架車，都係康仔。」惟處境劇五年後收檔，令活於安全網多時的昌哥陷入超過一年低潮，「係好多擔心，先係收入無咁穩定；另外，假假地都做開主角，我又唔識其他監製，出到去有無監製用你？」昌哥坦言《香港86》後，沒名字的角色也需接，他感激監製潘嘉德首先起用他演出1988年的《旭日背後》，夥拍鄧萃雯首演奸角殺出血路，李成昌：「嗰陣有年幾係有啲驚俾人淘汰，德哥問我介唔介意做重嘅奸角，有人搵我已經開心，仲介意？」

做演員46年，李成昌最感激伯樂曾勵珍，他指演奸角沒難度，惟最怕演接吻戲，表示：「強姦同接吻戲都好麻煩，咁耐都係拍過兩、三次錫戲，真係好怕！怕女士話你抽水，真係唔知點演，做乜要錫呢？要有感情先錫嘛，又唔知對手開唔開心，靚仔kiss就好啫，同李成昌喎，唉！」46年來，昌哥一直留守TVB，他坦承先後有麗的、亞視及王維基的HKTV三次找他跳槽，他自揭從沒離巢的原因：「麗的亞視兩次都係人工低，我一返去同公司講返，公司都俾夠我，早知我講多啲啦。到第三次王維基，我係有啲嬲，佢搵人同我傾，應該搵齊我啲資料，佢竟然唔信我喺TVB嘅騷錢有咁多，咁我就唔再傾！」