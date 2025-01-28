維園年宵2025｜連家穎被仔圍 1小時使$200買到乜？

Vian在一小時內以港幣$200，買5份不同的禮物送給Highlighter Channel的fans。

寰亞「長腿師妹」連家穎（Vian）趁維園年宵市場開鑼，入場行大運，遇上男校學生們攤檔，她好奇上前看看獲熱情招待，還發動同學們follow 其IG帳戶，被「男生圍」Vian開懷大笑，立即幫襯，同學仔更大叫口號和「多謝老細」，非常搞笑！

今次Vian走入維園年宵市場主要任務，在一小時內以港幣$200，買5份不同的禮物送給Highlighter Channel的fans。開始前她興致勃勃，還打算有剩錢買小食和禮給自己。第一站買風車和揮春，她說：「『掂過碌蔗』係我口頭禪，見到呢四個字即刻要買，仲有風車，我會帶佢喺花市行個大運，吸收福氣。」

之後她買Chiikawa金運御守，笑言：「太可愛，我諗我入坑啦！」接著買了可愛大吉大利掛飾，還成功講價。期間遇到YouTuber 「Freeboyzzzz」和「牙月」，互相拜個早年。