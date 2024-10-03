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娛樂
2024-10-03 16:17:00

網上熱話｜握拳寶寶長大成18歲長髮型男 憑名氣拯救爸爸生命

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Success Kid｜ Meme圖真身長大成18歲長髮型男 憑名氣拯救爸爸生命

Success Kid｜ Meme圖真身長大成18歲長髮型男 憑名氣拯救爸爸生命

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Meme圖「握拳寶寶」（Success Kid）極受歡迎，一名嬰兒用力擺出閉嘴表情，以及右手握拳，非常可愛，至今仍非常多人使用，成為網上Meme圖的熱門素材。Success Kid的媽媽上周於社交平台分享其近照；當年萌爆嘅嬰兒已經18歲，變成一名長髮型男。

Success Kid生日獲網民祝賀

「握拳寶寶」（Success Kid）本名為Sammy Griner，Sammy媽媽於社交平台PO出囝囝嘅近照，表示囝囝啱啱過咗18歲生日：「My baby boy turned 18 yesterday，Happy birthday Sam」，從照片睇到，Sammy Griner留有一頭中長髮及鬍鬚，濃眉大眼、笑容靦腆，唔少網民都留言祝福佢生日快樂，仲有網民貼出其「握拳寶寶」Meme圖。

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Meme圖 Success Kid真身Sammy Griner，在拍攝該圖片時11個月大。 Meme圖 Success Kid真身Sammy Griner長大時，樣子保持可愛。 Meme圖 Success Kid真身Sammy Griner曾為父親籌募手術費用，利用人氣拯救了父親性命。 Meme圖 Success Kid真身Sammy Griner長大時，樣子保持可愛。 Meme圖 Success Kid真身Sammy Griner長大時，樣子保持可愛。 Meme圖 Success Kid真身Sammy Griner長大時，樣子保持可愛。 Meme圖 Success Kid真身Sammy Griner長大時，樣子保持可愛。 Meme圖 Success Kid真身Sammy Griner已18歲生日。

籌72萬手術費 為父親腎臟移植

Success Kid Meme圖「握拳寶寶」其實在Sammy Griner 11個月大時，媽媽帶佢去海邊玩嗰陣留影，當時媽媽純粹覺得得意就上傳到，無想過會在網上爆紅。Sammy Griner曾透露長大過程中，有好多人要求佢做握拳動作令他困擾，但「Success Kid 」就曾憑網路名氣為父親成功籌集腎臟移植手術費用。

Sammy Griner爸爸於2006年患病，2009年腎衰竭，移植手術係挽救生命嘅唯一方法。健康保險已支付部分治療費用，但他們需要額外現金支付手術費用和護理費用；後來，家族展開募款活動，於一周內，已募得超過93,000美元（約722,123港元）捐款。

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起初，Sammy Griner媽媽對於利用兒子嘅網路名氣籌集費用抱懷疑態度，但認為這方法可能幫到手，所以決定嘗試，而Sammy Griner爸爸接受手術治療後亦已恢復健康。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈