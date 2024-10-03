Success Kid｜ Meme圖真身長大成18歲長髮型男 憑名氣拯救爸爸生命

Meme圖「握拳寶寶」（Success Kid）極受歡迎，一名嬰兒用力擺出閉嘴表情，以及右手握拳，非常可愛，至今仍非常多人使用，成為網上Meme圖的熱門素材。Success Kid的媽媽上周於社交平台分享其近照；當年萌爆嘅嬰兒已經18歲，變成一名長髮型男。

Success Kid生日獲網民祝賀

「握拳寶寶」（Success Kid）本名為Sammy Griner，Sammy媽媽於社交平台PO出囝囝嘅近照，表示囝囝啱啱過咗18歲生日：「My baby boy turned 18 yesterday，Happy birthday Sam」，從照片睇到，Sammy Griner留有一頭中長髮及鬍鬚，濃眉大眼、笑容靦腆，唔少網民都留言祝福佢生日快樂，仲有網民貼出其「握拳寶寶」Meme圖。