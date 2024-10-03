Success Kid｜ Meme圖真身長大成18歲長髮型男 憑名氣拯救爸爸生命

Meme圖「握拳寶寶」（Success Kid）極受歡迎，一名嬰兒用力擺出閉嘴表情，以及右手握拳，非常可愛，至今仍非常多人使用，成為網上Meme圖的熱門素材。Success Kid的媽媽上周於社交平台分享其近照；當年萌爆嘅嬰兒已經18歲，變成一名長髮型男。
Success Kid生日獲網民祝賀
「握拳寶寶」（Success Kid）本名為Sammy Griner，Sammy媽媽於社交平台PO出囝囝嘅近照，表示囝囝啱啱過咗18歲生日：「My baby boy turned 18 yesterday，Happy birthday Sam」，從照片睇到，Sammy Griner留有一頭中長髮及鬍鬚，濃眉大眼、笑容靦腆，唔少網民都留言祝福佢生日快樂，仲有網民貼出其「握拳寶寶」Meme圖。
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籌72萬手術費 為父親腎臟移植
Success Kid Meme圖「握拳寶寶」其實在Sammy Griner 11個月大時，媽媽帶佢去海邊玩嗰陣留影，當時媽媽純粹覺得得意就上傳到，無想過會在網上爆紅。Sammy Griner曾透露長大過程中，有好多人要求佢做握拳動作令他困擾，但「Success Kid 」就曾憑網路名氣為父親成功籌集腎臟移植手術費用。
Sammy Griner爸爸於2006年患病，2009年腎衰竭，移植手術係挽救生命嘅唯一方法。健康保險已支付部分治療費用，但他們需要額外現金支付手術費用和護理費用；後來，家族展開募款活動，於一周內，已募得超過93,000美元（約722,123港元）捐款。
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起初，Sammy Griner媽媽對於利用兒子嘅網路名氣籌集費用抱懷疑態度，但認為這方法可能幫到手，所以決定嘗試，而Sammy Griner爸爸接受手術治療後亦已恢復健康。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈