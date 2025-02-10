NJZ fans投訴票務混亂 派「錯誤日子沒有NJZ演出」門票 ComplexCon：等Cityline回覆

韓國女團NJZ(前稱NewJeans)3月來來港於《Complex Live! 》演出，負責票務的Cityline，今日開售演出門票，卻有大量網民發現搶購到的門票，在facebook及threads，均有fans表示獲派「錯誤日子、沒有NJZ演出」的門票，引來大批網民和NJZ fans不滿，更指正考慮集體投訴及進一步行動。
主辦活動的ComplexCon，有就此事回應事件，他們在官網回應：「多謝你哋嘅支持，我哋亦都等待緊Cityline嘅回覆。」本報就此事嘗試聯絡就事件Cityline查詢，但過了辦公時間，暫時尚未得到回應。
NewJeans自2022年7月22日出道以來，迅速在音樂界崛起，她們以其突破界限的音樂風格，和Y2K美學風靡全球，成為K-Pop樂界最具影響力的音樂團隊之一。而今次演出曷NJZ的五名成員 Minji、Hanni、Danielle、Haerin和Hyein，離開舊東家 ADOR/HYBE 後，展開的暫新演藝活動，這次《Complex Live!》音樂會，更是她們改名NJZ後的處女首秀。
NJZ自從宣布來港演出《Complex Live!》，中、港、台、日及韓5地的fans們，紛紛表示希望來香港觀看她們的出道演出。如果這次Cityline的票務混亂屬實，將有損香港作為「盛事之都」的美譽，因為NJZ fans期待能夠順利參加這場期待已久的表演。