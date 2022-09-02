網友炒GAMESTOP打大鱷拍成電影 下個月開鏡 最強卡士係個導演！

去年初美國股市嘅奇聞，一班喺「美國連登」REDDIT討論區炒股版嘅網友，發現佢地幫襯多年嘅電玩遊戲零售連鎖店GAMESTOP，俾一班華爾街大鱷做淡買跌搵食。巴打們不忿之餘，居然發現箇中破綻︰大行賣空股份數多過流通量，假如大行到期時唔夠貨歸還，就要喺市場掃貨補倉。於是網友發起STRONG HOLD挾倉行動叫大家入貨唔放，迫大行用高價接貨，懲罰呢種炒風之餘仲可以全民發達。結果幾數蚊雞一股嘅GAMESTOP，炒到上幾百蚊！！

好嘞，財經新聞講完。呢單新聞一出，唔少人都估實有片商將呢件事改編成電影。梗係啦，有晒起承轉合，齋聽新聞都有畫面，最緊要係……成個荷里活都冇橋！今年4月，已經有消息話，導演Craig Gillespie已經同美高梅簽約，執導講述呢次「網友打大鱷」事件嘅電影Dumb Money。而劇本會按Ben Mezrich以呢件事撰寫嘅小說改編。

謎語人、Kim Kardarshian前男友齊演出

去到今日，外媒Deadline報導，片商由美高梅變成近年冒起嘅Black Bear，今個月多倫多電影節會有賣片活動，下個月套戲正式開鏡。卡士方面聽落唔差，有新一套《蝙蝠俠》嘅謎語人Paul Nano、《索爆高低戀》(Long Shot）嘅肥仔笑匠Seth Rogen同埋Kim Kardarshian前男友Pete Davidson（人地好歹都係Saturday Night Live固定班底出身架喂），各種款式有齊，好切合網上咩人都有嘅實際狀況。而導演Craig Gillespie幫串流平台Hulu拍嘅劇集Pam & Tommy，係以90年代性感女星Pamela Anderson 同前男友Tommy Lee性愛影片流出事件為藍本，今年艾美獎有3項提名；2018年嘅《冰之驕女》更令Margot Robbie擺脫花瓶形象，故事都係震撼一時嘅花樣滑冰界醜聞，似乎搵佢拍呢類JUICY題材嘅故仔十分啱數！

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