網民出PO批唔識教仔女先成日去迪士尼 呢班藝人躺著也中槍

迪士尼樂園一向深受大人及小朋友歡迎，唔少父母都會趁住假期帶仔女去迪士尼玩，不過近日就有網民喺討論區「得罪講句，唔識教仔女的父母，先會成日帶小朋友去迪士尼樂園」出PO，結果引起激烈討論， 而一班經常帶仔女去迪士尼樂園嘅藝人都躺著也中槍。

近日有網民喺討論區指父母經常帶仔女去食迪士尼樂園，係一個完全唔識教仔嘅行為，因為呢個係「無營養」嘅活動，並狠批：「現代父母都是無mud學識，又無文化，港女港男本身拍拖就是消費再消費所以同仔女出街，一樣都是消費再消費，完全浪費時間」，結果引起網民激烈討論。

藝人們常去迪士尼

之後，有網民指藝人們經常去迪士尼，有助將此風氣，例如謝安琪及張繼聰一家、王祖藍、陳茵媺及湯盈盈等都係呢一類「無文化」嘅家長，留言話：「去迪士尼根本無營養」、「買咗年卡梗係去盡，香港人精神，貪就貪盡佢」 、「真係眾人皆醉你獨醒 威呀」、「樓主簡直係育兒專家，非常識教仔女，好期待樓主多生幾個，仔女一定都人中龍鳳，可改變世界」、「啱 我寧願同啲女去海狗公園睇企鵝睇水母 都唔會去果邊睇啲人扮嘅虛構角式 加上我呢個年紀嘅人係睇日本卡通大 對迪士尼動畫人物一啲感情都無」及「應該學吓外國家長咁，去大自然探索下，遊山玩水接觸大自然」等等。

網民：到時又話冇童年

同時，亦有網民反對說法，留言話：「去玩想有咩營養 日日都要學野咩」、「你d仔囡都幾慘，如果有」、「做人做到你咁辛苦 可憐 想玩咪玩囉」、「其實小朋友係要玩嘅」、「關你咩事呢」、「小朋友連玩都唔得 就係細個先應該玩盡佢」、「日日補習囉，到時又話冇童年」 、「迪士尼唔係淨係得公主王子，好多電影教小朋友勇敢，好多正面訊息」 及「對小朋友嚟講，隨處都可以有嘢學，唔通學法文就一定要掟去法國咩？」 等等。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載