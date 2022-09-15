網民出PO指森美寸嘴扮大佬恰下屬惹熱討 網民同感：恃老賣老

現年48歲嘅森美唔經唔覺已經出道廿幾年，除咗係電台DJ之外，佢仲集演員、主持、司儀及作家於一身，而佢為人風趣幽默、轉數快、顧家及搞笑等形象亦深入民心。不過最近就有網民喺討論區以「森美真係好X嘔心」為題出PO，表示唔想聽佢嘅電台節目，結果引起網民熱烈討論。

呢位網民喺個PO到指控森美經常「扮大佬」訓示其他同事：「開親個電台一聽，講2句就講野串住晒，話教下屬，實際就恰X下屬。自己講野搞串個場dead air就唔得，要話係人地唔識，咩都唔識。出來做show，接晒所有show，咩都唔理，買晒2邊嬴，做X左成廿幾年都唔俾其他人上位，小氣，唔洗提佢份人係幾咁難頂，快X過檔去TVB做掌門人啦！」

網民：勁廢老feel

呢個PO一出，唔少網民紛紛留言表示認同，例如「其實佢點解會紅 而家聽佢講野覺得佢d所謂轉數爆肚好X過時 得罪講193仲有趣味過佢」、「勁廢老feel」、「同意 仲要扮好男人 好X嘔心」、「森美講嘢懶好笑，講完自己笑返 艾粒果d先係真正搞笑」、「成Q日扮晒大哥，以為自己好醒成日搶嘢講，一但俾人入到位就發難， 聽到小儀有時俾佢窒到好無引，但又要顧及個節目頂埋佢。唔明點解呢條友會有人鍾意」、「森美永遠放自己係最高 狗眼看人低」、「成日叫佢大哥 叫到佢真係以為自己大哥」、「廢老森好鐘意鬥大聲 唔俾人講野當自己岩」、「原來咁多人睇佢唔順眼。以前佢都冇咁串，而家日X日鬧Marco，搞到都唔想聽。成日扮大佬，鬧埋d少事小家到爆又恃老賣老，成日覺得自己袋錢落人袋」及「一半節目效果啦 不過佢真係愈黎愈似阿叻 個個要叫佢大哥 乜都認左叻先 自己永遠唔會錯 世界上所有人都廢過佢」等等。另外，亦有網民認為小儀EQ高：「小儀日日返工比人鬧應該真人eq好高」。

同時，亦有網民支持森美，認為佢講正經嘢有point同《早霸王》有佢先好聽，例如「同意佢正經過陣係幾有point」、「森美係好串但早霸王要有森美先好笑好聽」、「《早霸王》嗰兩個拍檔想佢哋拎多少少自己嘢出嚟講都無乜貨，先搞到好似森美由頭lead到落尾咁，如果遇著啲嘉賓同森美對到嘴嘅就好好多。」及「雖然森美係串咀 但冇佢真係唔好聽」等等。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載