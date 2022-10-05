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娛樂
2022-10-05 16:09:00

網民列30大香港「年過50美魔男星」張智霖排名惹網民爭議 第1名75歲卻實至名歸？

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網民列30大香港「年過50美魔男星」張智霖排名惹網民爭議 第1名75歲卻實至名歸？

男人年過半百唔一定麻甩又有大肚腩，相反如同女性一樣，可達凍齡之貌；然而，香港中年男演員或歌手中，有誰保養得宜，被指是美魔男？有網民於討論區以「嚴選三十大超過50歲但keep得好嘅香港男星」為題，列出30名美魔男星，但名單當中，有網民表示唔相信某些藝人入選。一齊睇吓上榜嘅男藝人又係邊個？

第30位：甄子丹（59歲）

甄子丹去年分享近照時，同時貼出自己17歲嘅照片，兩者都係著上相近外套擺返同樣姿勢，被網民大讚無變化：「丹哥，能教一下髮際線為什麼能後移得那麼慢嗎？」唔知係咪因為佢從小能文能武有關？

第29位：張智霖（51歲）

51歲張智霖未見半點老態，被譽為「不老男神」；不過呢次排名29就惹網民爭議，認為張智霖Keep得咁好竟然排29，前面28位一定會畀人話。

張智霖

第28位：曹永廉（57歲）

有網民覺得曹永廉外貌較成熟，但去到呢個年紀反而顯得更後生，就連蕭正楠拍攝《兄弟姐妺去旅行》嗰陣都曾指曹永廉：「凍齡人係應該唔怕凍！」

第27位：李克勤（54歲）

網民認為李克勤所分享嘅照片大部分都有P圖，所以睇起嚟自然年輕，而無P圖時就好殘，仲話睇條頸已經fail。 

第26位：張兆輝（59歲）

網民認為張兆輝有型過後生，唔似真實年紀。

第25位：歐瑞偉（60歲）

60歲歐瑞偉當年係做龍虎武師出身，曾於《愛·回家》真人上演前空翻，有型又打得。

第24位：黃德斌（59歲）

黃德斌拍攝《大叔的愛》被讚係「最型大叔」，佢曾接受鄭丹瑞（阿旦）主持的YouTube節目《健康旦》訪問分享養生之道，坦言最常做嘅運動係跑步，並且茹素，每朝起床後會食用一大堆唔同品種嘅菜、生果，再加些蛋白粉、芝麻、黑豆粉。

黃德斌

第23位：鍾鎮濤（69歲）

鍾鎮濤（B哥哥）曾分享指自己僅用清水洗臉及使用護膚品達凍齡之效，不過有網民就指唔掂。

第22位：林文龍（54歲）

林文龍多年來無論樣貌和身材都無太大變化，與太太郭可盈被稱「凍齡夫婦」，網民更指林文龍好靚仔。

第21位：關禮傑（60歲）

關禮傑眼大有神，但有網民表示見過真人較上鏡顯老：「見過好多次勁瘦同都幾寒背下」。

第20位：林韋辰（60歲）

網民大讚林韋辰保養得宜，完全唔似60歲，反而似40中佬；而佢保養方法就係每日做帶氧運動。

第19位：黎明（55歲）

內地央視節目《這YOUNG的夏天》曾播出黎明昔日片段及近照，網民大讚黎明保養得好好。

第18位：劉德華（61歲）

劉德華排第18位，但有網民指劉德華嗰樣其實同後生已經差好遠，踏入60歲後更暴瘦，老咗唔少。  

第17位：鄭伊健（55歲）

鄭伊健《古惑仔》「陳浩南」成為他最經典演出之一，網民指佢連外貌都停留喺《古惑仔》年代：「佢連紋都好似無，面又唔乾」。

第16位：張衛健（57歲）

張衛健被指外貌及身材十年如一日，係個不老男神。

張衛健

第15位：張耀揚（59歲）

網民指雖然張耀揚白髮斑斑，但係老得型。

第14位：許志安（55歲）

55歲許志安排第14位，自2019年「安心偷食」事件後一直處於停工狀態，直至今年3月加盟環球唱片正式回歸樂壇。

第13位：杜德偉（60歲）

杜德偉於內地節目《披荊斬棘的哥哥2》被大讚凍齡，唔似60歲；杜德偉就於小紅書上公開保養方法係遠離濕氣，從來唔飲冷飲，盡量隔日做運動。

第12位：呂頌賢（56歲）

呂頌賢曾參演《笑傲江湖》，被封史上最靚仔令狐沖，又被指外型似山下智久，雖然呂頌賢現時有唔少魚尾紋，但仍然保持靚仔模樣。

第11位：梁朝偉（60歲）

梁朝偉排第11位，但唔少網民表示唔同意，留言：「成個阿伯樣出咗嚟喎，歲月不饒人」、「佢個樣成日都好無奈咁」、「對眼已經開始dup落嚟」等等。

梁朝偉

第10位：張學友（61歲）

「歌神」張學友有一張凍齡臉，亦能保持健美身材，網民大讚：「老左型過後生系列」。

第9位：單立文（63歲）

豹哥單立文曾分享自己攞咗樂悠咭，係長者一名；不過網民認為佢仲係好靚仔，一點阿伯味都無。

單立文

第8位：呂良偉（65歲）

呂良偉保養得宜，排第8位，但有網民話佢真人勁老。

第7位：任達華（67歲）

任達華帶有一陣佬味，老得有型。

第6位：苗僑偉（64歲）

苗僑偉（三哥）即使已「登六」，但散發出一份成熟穩重男人味。

第5位：郭富城（56歲）

網民大讚郭富城屈機：「後生就偶像級數，老左就變型佬」。

郭富城

第4位：黃子華（62歲）

黃子華排第4位，但網民認為黃子華嘴角紋好顯老。

黃子華

第3位：古巨基（50歲）

因古巨基與孫中山樣貌相似，網民於是開玩笑放出孫中山年輕時照片。

古巨基

第2位：周潤發（67歲）

喜歡行山嘅周潤發（發哥）排第2位，未知行山係咪佢凍齡方法之一？

周潤發

第1位：鄭少秋（75歲）

網民認為鄭少秋（秋官）絕對值第1位：「好似50幾年前已經係咁嘅聲線同樣貌，呢個真心第一」。

鄭少秋

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載

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