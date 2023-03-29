網民列ViuTV《車中泊》3大劣評 主持野外煮食錯晒

ViuTV節目《車中泊》逢星期一至五晚上11時播出，鄧詠雪（雪子）、鄭麗雯（Shell）及迪子3位主持揸住露營戰車一邊欣賞台灣嘅靚景，一邊享受當地美食。不過，節目播出以來就得到大批網民批評，仲話節目連YouTube質素都冇，點解可以拎上電視播。以下結合網民3大劣評。
網民評論1：部分內容與「車中泊」無關
車中泊係將汽車加入睡床、書桌等日常生活設施，改裝成一個生活空間；但網民就覺得ViuTV《車中泊》成日都介紹咗一啲食店，甚至浸溫泉、釣魚等活動，認為似變咗飲食節目多啲：「其實都唔算係車中泊旅遊」、「車中泊意思唔係活動主要在車上嗎？點解變左好似主要介紹食店咁嘅？定係我認知太少？」、「佢揸住部車周圍去人地地方飲飲食食，同一個自駕遊嘅旅行節目無分別。」、「整體是一個沒令人有想去車中泊的節目，露營週圍風景介紹不足」等等。
網民評論2：節目剪接凌亂
唔少網民批評節目製作求其，其中一集主持試食完食物都講唔出係啲咩嚟，認為無做好資料搜集。網民又覺得成個節目剪接凌亂，令人無心機睇落去：「拆開幾part唔好睇，冇興趣追落去」、「每一集分開講三個主持去邊...好似好散咁」、「滿心期待，誰不知，散修修，一嚿嚿，最後熄電視」、「已轉台，係我第一次觀看貴台節目第一次要轉台。無論主持質素，節奏，撰稿等甚為低質，甚至不及YouTube節目的水準。觀眾的耐性有限，請多善用星期一至五比較多收視的時段。」、「個節目悶到呢…開個蓬砌張枱播咗兩分鐘」等等。
網民評論3：主持質素唔掂
網民似乎唔多滿意3位主持表現，表示點解要搵佢哋拍；而且覺得佢哋唔識野外煮食。《車中泊》中，有主持於煮食時令觀眾睇到替佢感到擔心，於露營Group出PO表達意見，認為細炊具用大爐，大炊具用細爐，並將手柄摺起來煮食係極度危險行為：「我一路睇一路R曬頭，我究竟睇緊啲乜」、「之前已劣評，點解還要揾Shell拍呢？其他2人亦唔識」、「覺得佢地講野好1999，聽得好辛苦」、「d女根本一條友handle唔到」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈