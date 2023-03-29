網民列ViuTV《車中泊》3大劣評 主持野外煮食錯晒

ViuTV節目《車中泊》逢星期一至五晚上11時播出，鄧詠雪（雪子）、鄭麗雯（Shell）及迪子3位主持揸住露營戰車一邊欣賞台灣嘅靚景，一邊享受當地美食。不過，節目播出以來就得到大批網民批評，仲話節目連YouTube質素都冇，點解可以拎上電視播。以下結合網民3大劣評。

網民評論1：部分內容與「車中泊」無關

車中泊係將汽車加入睡床、書桌等日常生活設施，改裝成一個生活空間；但網民就覺得ViuTV《車中泊》成日都介紹咗一啲食店，甚至浸溫泉、釣魚等活動，認為似變咗飲食節目多啲：「其實都唔算係車中泊旅遊」、「車中泊意思唔係活動主要在車上嗎？點解變左好似主要介紹食店咁嘅？定係我認知太少？」、「佢揸住部車周圍去人地地方飲飲食食，同一個自駕遊嘅旅行節目無分別。」、「整體是一個沒令人有想去車中泊的節目，露營週圍風景介紹不足」等等。