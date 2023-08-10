網民回憶《解開魔法陣》節目 蒙面魔術師揭廬山真面目 傳被同行追殺

喺過去電視汁撈飯時代，除咗產出多套經典劇集，都有唔少綜藝節目令人印象深刻。近日，有網民於社交平台專頁「90年代回憶 (新版)」PO出一張蒙面魔術師照片，寫道：「以前睇明珠台因為佢破解左好多魔術（記得有兩季）有好簡單變隻白鴿，也可以變隻大笨象，題外話，佢身邊d助手女女個個都好正。」

節目揭魔術師把戲 此帖惹網民廣泛討論，喺到想當年，有網民仲回應指：「唔講真係遺忘左，好鍾意睇呢個節目」。原來，呢個節目係叫《解開魔法陣 Breaking the Magician's Code: Magic's Biggest Secrets Finally Revealed》。《解開魔法陣》係美國一系列電視節目，以常見嘅大型幻象魔術為主題，透過表演及解說揭開魔術師嘅把戲為主線，曾揭開穿越長城、水上行走、人體分割、人體漂浮等魔術秘密。由於破解魔術係魔術師同行禁忌，隨時失老本行嘅飯碗，因此節目中嘅魔術師都要蒙面兼變音，結果被稱作「蒙面魔術師」。節目於當年引起唔少爭議，當年有觀眾及魔術界紛紛指節目踼爆晒啲魔術，毫無道德可言，反對明珠台播出。

網民讚魔術師女助手「好正」 近日網民帖文中見到，大部分網民回憶起當年節目重點，又指蒙面魔術師身邊啲女助手好正：「好好睇，魔術本身唔能夠不思進取，佢嘅節目正好為魔術進步，破舊立新，無佢唔會知咁多」、「當年家父道德X上身，學啲行家話佢破壞行規，我就由引述翻佢嘅講法，啲魔術師不思進取，唔踢爆佢地，你今時今日仲睇緊刀鋸美人咋。」、「如今到處都有踢爆魔術嘅資訊，變咗更加冇人睇。除咗啲街頭魔術玩下氣氛之外。」、「對於唔係最頂級既魔術師，其實無乜影響。好多主題樂園、酒店都有魔術show，邊有人在乎佢有無被人破解過，娛樂嚟啫。」、「佢身邊助手女女個個都好正。」等等。