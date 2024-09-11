網民大爆玉女藝人私下面反差大 曾遭藐嘴藐舌對待 網民競猜女星身份

藝人私下言行舉止備受注意，不時又有網民會分享偶遇明星嘅經歷，公開藝人私下真面目。繼有網民於社交平台分享郭富城、張柏芝等人親民貼地，近日又有國際聲音表達導師劉綺華（Eva Lau）發文分享當年曾訪問兒時偶像嘅經歷，不過佢就用上「女偽人」形容對方。

女藝人鏡頭背後一面 Eva Lau於帖文大爆一名女藝人鏡頭背後嘅一面，直言難以接受對方態度：「當年當我知道要訪問呢位女藝人嗰陣真係好興奮，因為真係兒時嘅偶像，佢生得好靚，典型嘅清純玉女。當日我一返到電台就已經見佢坐咗喺度，我就好開心上前同佢打招呼。點知佢一見到我就藐嘴藐舌，由頭掃到我落尾，然之後佢仲用一個尖酸刻薄嘅語氣問我：『哦，你就係嗰個乜嘢導師呀，咁嘅樣嘅！』」

Eva Lau又表示成件事令佢諗起「樣衰」同「衰樣」之間嘅分別，暗示該女星唔識尊重人：「『樣衰』就係可能係個樣天生生得衰衰地好似我咁，但係只要心態正確，識得禮貌同尊重人，適當嘅時候發放啲幽默感出嚟，我包保你都會受人歡迎的！但『衰樣』就完全唔同啦！就好似我訪問嗰位女偽人，佢嘅無禮貌同埋成日藐嘴藐舌去審視人嘅行為就係一種『衰樣』，呢種『衰樣』只會令人覺得佢討厭，生得幾靚都係冇用！ 所以，我哋喺日常社交行為中，都要注意自己嘅言行舉止，千祈唔好變成『衰樣』嘅人。」

唔少網民都留言競猜該女藝人身份，表示好想知係邊個，Eva Lau就回應指自己無訪問過姑姑（李若彤），又指唔係姓周嘅：「我冇訪問過周玉女，不要自作多情去做夢呀」，有網民詢問：「係咪曾經同梁朝偉拍過拖，姓曾既」，此時，Eva Lau就同用上一個emoji回答；又有網民分享曾經被「曾小姐」喺超市啤住嘅經歷：「這位曾小姐在十多年前在又一城超市見佢同個仔一齊，當時佢在我前面取手推車，我企在後面等，可能佢覺得我阻住佢，擰轉頭就聽到佢『唧』緊我，兼夾用凌厲的眼神『啤』著我！」，Eva Lau就回覆指：「啤人可能係佢習慣」。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈