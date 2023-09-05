網民揀選藝人做老婆 謝安琪／李佳芯／陳煒入選 蘇姓短髮藝人居然榜上有名？

唔少人都會以「結婚」為前提拍拖，咁男人喺揀老婆嘅時候會有啲咩條件呢？近日有網民喺討論區以「如果畀你揀一位藝人做老婆，你會點揀同點解？」為題出PO，結果引起網民熱烈回應，當中有索爆人妻、單身女神及已經連過60廚藝了得嘅前電台主持。唔講咁多，而家就同大家睇下邊10位最多人揀啦！

郭藹明 郭藹明（Amy）以當年碩士生身份參選1991年度香港小姐，當時贏得冠軍、國際親善小姐及最佳談吐幽默獎；之後參選1992年國際華裔小姐競獲得亞軍及最佳民族扮相獎。喺入行後，郭藹明參演過唔少經典劇集，不過佢喺1998年下嫁劉青雲後便淡出娛樂圈，婚後二人人前人後都十分恩愛，絕對係娛樂圈嘅模範夫妻。唔少網民都大讚佢係好老婆嘅首選，例如「智慧型女性 記得好似幾高學歷」、 「靚 有智慧 真心對老公好 娶老婆呀唔係溝女呀 呢個老婆返到屋企一定係溫柔關心你 支持你工作 得閒傾下計分分鐘有得著 見到佢就條氣順哂 呢啲係男人最需要老婆嘅地方」、「如果唔計年齡 郭藹明 有學識有修養」及「叻得嚟又溫柔又肯做小女人」等等，更有網民話劉青雲前世一定做咗好多善事，今世娶到個咁好嘅老婆。

蘇玉華 實力派演員蘇玉華與「劇團王子」潘燦良拍拖多年，期間一直非常恩愛，直至2020年入紙註冊結婚。唔少網民仲記得玉華係《美女廚房》嘅冠軍，大讚佢入得廚房出得廳堂、有氣質及性格唔差：「蘇玉華啦 真係入得廚房出得廳堂 睇佢煮野食真係有料 好吸引 樣又唔算太差」、「N年前美女廚房冠軍」、「佢好靚女，好有氣質。真情個FEEL好幸福太感覺。」及「首選一定係蘇玉華 出得廳堂唔洗講 性格唔知但感覺唔差得去邊 樣又ok，身材唔算最top overall一定係頭三最適合」等等。

陳煒 上年與陳國強醫生結婚嘅陳煒（煒哥），樣貌身材均保養得宜，唔少網民都大讚佢係美魔女。除此之外，佢真係好戲又煮得之人，難怪唔少網民都認為佢好「wife-able」：「煒哥50歲人仲keep到咁靚樣、身材、留短髮都咁掂仲要識煮嘢食，正宗入得廚房出得廳堂」、「煒哥 已經贏左，一睇就知係旺夫」及「幾正 有時覺得佢有種賢良淑德嘅感覺」等等。 苟芸慧 苟芸慧自從2018年與富三代兼賽車手陸漢洋結婚，之後就甚少出現在幕前，不過網民都冇唔記得佢，仲話佢顛峰時期嘅外貌及身材絕對係no.1。另外，苟芸慧仲去咗巴黎學廚考藍帶廚藝文憑課程，喺廚藝方面絕對唔使擔心！

蒙嘉慧 有唔少情侶及夫婦都會因男方打機而鬧交，所以如果有一個熱愛打機嘅另一半，絕對羨慕死唔少朋友。蒙嘉慧（Yoyo）與老公鄭伊健同樣熱愛日本文化，二人除咗經常前往日本旅遊之外，更同樣係打機迷，所以唔少網民都認為鄭伊健娶到蒙嘉慧係一件好幸福嘅事：「又真，唔介意老公成日打機，仲有講有笑，呢啲老婆邊到搵」及「打機、行山、做GYM乜都得」。 李佳芯 講到女神級藝人，相信唔少人都會諗起視后李佳芯（Ali），所以佢成功入選真係一啲都唔意外。Ali除咗樣靚之外，網民亦覺得佢夠晒溫柔。

謝安琪 謝安琪2007年與張繼聰結婚，育有一子一女。結婚多年都仍然非常恩愛，仲不時喺社交網站曬幸福，係娛樂圈中數一數二嘅模範夫妻。網民認為佢保養得宜，無論外貌定身形都keep得好好，仲要入得廚房出得廳堂。 衛詩雅 衛詩雅（Michelle） 擁有甜美外表，再加上貼地及慳家性格，深受網民喜愛。佢除咗拍電影，仲有經營個人Youtube頻道，不時帶網民四出搵食。網民就大讚佢靚女、叻、性格豪邁，如果搵到呢一類嘅人做老婆就此生無憾。 何超儀 被指係何家最貼地千金嘅何超儀（Josie），早前表示老公陳子聰於上年10月大動脈撕裂噴血險死，佢喺接受鄭裕玲（Do姐）嘅《The Do Show》訪問時表示老公喺手術後昏迷超過一個月，期間佢一直陪伴在側。網民大讚佢有家底，玩得又有情有義。