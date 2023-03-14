網民撞正張致恆全家出街有講有笑 雯雯回應︰看圖作文

前Boyz成員張致恒(Steven)同老婆區燕雯（雯雯）結婚4年，育有3個年幼囝囝，但係正所謂「誰戀愛就多障礙 死性我不想改」，負面新聞多多嘅Steven，婚後曾被傳財務有問題借錢唔還，同雯雯嘅婚姻關係亦時好時壞。雯雯近年不時喺IG放負，言詞暗示有意同Steven各行各路，早前更出post話「2023不能再跟一些沒進步的人在一起，這樣只會累搭累」。

不過有網媒收到讀者來圖，表示喺上星期五晚撞到Steven一家五口喺黃埔站出現，一齊搭港鐵返元朗，又指Steven同雯雯有講有笑，似乎夫妻關係唔錯。更妙嘅係，報稱Steven一家出動嗰日，同發出「累搭累」呢個post之間只係隔咗9日，究竟係咩原因令到佢地關係破冰，令Steven捱得過幾多黑心的教唆呢？