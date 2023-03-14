網民撞正張致恆全家出街有講有笑 雯雯回應︰看圖作文

前Boyz成員張致恒(Steven)同老婆區燕雯（雯雯）結婚4年，育有3個年幼囝囝，但係正所謂「誰戀愛就多障礙 死性我不想改」，負面新聞多多嘅Steven，婚後曾被傳財務有問題借錢唔還，同雯雯嘅婚姻關係亦時好時壞。雯雯近年不時喺IG放負，言詞暗示有意同Steven各行各路，早前更出post話「2023不能再跟一些沒進步的人在一起，這樣只會累搭累」。
不過有網媒收到讀者來圖，表示喺上星期五晚撞到Steven一家五口喺黃埔站出現，一齊搭港鐵返元朗，又指Steven同雯雯有講有笑，似乎夫妻關係唔錯。更妙嘅係，報稱Steven一家出動嗰日，同發出「累搭累」呢個post之間只係隔咗9日，究竟係咩原因令到佢地關係破冰，令Steven捱得過幾多黑心的教唆呢？
雯雯：看圖作文
但係報導出街之後，雯雯喺IG發限時動態，只係寫上「看圖作文」4個大字，似有所指。另外雯雯又post咗條片，原來當日兩公婆係去黃埔同個仔去打保齡球，仲寫住「平日總是面對吵吵鬧鬧…（差不多四歲，什麼已經懂）今日難得的親子活動，看到他的笑容了」，而且交代埋打場波只係60蚊。雯雯繼續都係以暗示手法交代同Steven平日點「相處」，以及經濟情況。
之前雯雯嘅暗示離婚同家中財政嘅IG post多到數唔盡，今年初就發限時動態，post咗同3個仔嘅合照，仲話「我不能給你們完整家庭」。但係冇耐雯雯玩你問我答時，有人問起「真係離咗婚？」，雯雯又會話「我單方面計劃緊同安排緊，有小朋友好多嘢唔係呢一刻想就可以即刻去做到」。由於雯雯離婚與否跳出跳入嘅情況太頻繁，甚至被網民笑佢係「離婚KOL」。而雯雯近日開展寵物小食生意，似乎想自力更新。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈