網民旺角野生捕獲Lisa@BLACKPINK？ 長髮美女生圖瘋傳引本尊親回應

韓國女團BLACKPINK成員Lisa漂亮得被讚賞是「人間芭比」，她竟然悄悄來了旺角？有網民在Threads發相發文，表示「喺旺角見到Liza」，只見相中拍到一名長髮外藉美女的大側面，她戴着鴨舌帽在注視着手機，大眼睛、挺直鼻樑再加上豐滿嘴唇，其側面驟眼看來有點眼熟，難道Lisa真的來到香港，在旺角被「野生捕獲」拍下照片？照片即時惹來網民哄動並瘋傳，但不少人認為相主提及的「Liza」並非BLACKPINK的Lisa，更指「樣有少少似，但手臂咁粗就一定唔係」。

相中美女原來是時裝模特兒Ashra Maeve Gerona 結果相片引來相中的美女回應，原來她是時裝模特兒Ashra Maeve Gerona，她親自在樓主的貼文留言，表示：「你好！嗰個人係我，同埋我男朋友嘅阿媽。我唔識講廣東話，所以頭先用咗 Google 翻譯。我已經聽過好多次呢個讚美，真係好多謝你！☺️❤️」她更特地附上自己的美照，還戴着相中相同的鴨嘴帽。有網民隨即向Ashra Maeve Gerona問好，表示「很高興認識你，你來自哪裡？」，Ashra Maeve Gerona回應指她來自菲律賓，「但我目前住在香港實習」。

而Ashra Maeve Gerona亦在個人Threads轉貼了帖文，留言指「Guurl someone took a picture me while i was shopping shoes in mongkok with my boyfriend’s mom. 😭 this is so random. My chinese supervisor even saw it on his thread, he’s the one whi sent it to me tf.」。中文的意思是：「（天啊！有人在旺角拍到我跟我男朋友的媽媽一起買鞋的照片。😭 這也太離譜了吧！更扯的是，我的中國主管居然在Threads刷到了這張照片，還是他轉發給我的，太誇強了吧？」 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈