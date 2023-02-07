網民票選「13位香港靚女YouTuber」 夢雨kayan9896輸畀邊個？

YouTuber成為唔少人追捧嘅對象，近日有網民發起「嚴選13位香港靚女YouTuber」選舉，由網民一人一Like選出最靚女神，即睇結果啦！

第13位：小麻

小麻係一名插畫家，2020年加入YouTube分享大學生活Vlog與插畫，一向唔出樣嘅佢於頻道一萬訂閱Q&A影片中首度出樣，被網民大讚清純可愛，又曾被試當真邀請客串配音影片，令其人氣及頻道訂閱數急升，至今已有8萬訂閱。

第12位：阿Me

阿Me（陳逸敏）2014年成為熊仔頭影片演員及團隊化妝師，因出演《香港表白的日子》、《賤男的失戀日記》、《女人有話兒2》等得到唔少支持者，甜美可愛嘅外表更被讚GFable。阿Me由於係新娘化妝師出身，宜家更加開埋美容院做老闆，故YouTube頻道主要分享化妝教學及實測片為主，早前更大方分享與男朋友相識過程大放閃光彈。

第11位：肥蛙

肥蛙係一名本地插畫師，設計嘅產品大受歡迎，早前更以肥蛙主題夥拍The ONE商場舉辦新春園遊會及期間限定Pop-Up店，售賣限量「肥蛙」虎年特別版周邊。肥蛙起初拍攝YouTube都係分享畫具及日常生活，宜家不時分享與蛙妹及男朋友福正嘅生活，被讚與男朋友Sweet爆。

第10位：阿慈

阿慈（Kathy）具有鄰家女孩感覺，不過2021年加入《試當真》擔任幕前卻唔介意做醜角，被激讚係《試當真》內演技最自然、最被低估嘅女成員。阿慈去年畢業於香港城市大學媒體及傳播系榮譽文學士，而早於大學時期已做過電台實習記者及於無綫電視新聞部擔任兼職導演，經驗多多。阿慈更曾被林奕匡邀請做《關於愛的碎念》MV女主角，當時林奕匡亦大讚一睇阿慈就有種professional嘅感覺。

第9位：米露迪（米媽）

米露迪（米媽）曾經係《啱Channel》幕前成員之一，演出唔少微電影，與蝦條哥嘅互動及腰果眼、纖瘦長腿外型惹起唔少關注，2018年更曾推出半寫真自傳《生米煮成熟米》。2020年，米露迪首次出演舞台劇《戀上12星座》，翌年參選ViuTV選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》人氣急升，並於賽後簽約ViuTV及成為MakerVille藝人，主持ViuTV節目《MM730-困獸鬥》。

第8位：夢雨

夢雨本身係一間時裝網店模特兒，當時已經稍有名氣，自2021年加入YouTube頻道《熊仔頭》成為熊女郎，憑仙氣人氣急升，獲網民大讚好pure及極GFable，又曾為MC張天賦拍攝《聖誕很忙》MV，期間仲有唔少親密動作，亦曾客串微辣影片，飾演一個「唔乖」嘅女仔，討論度極高。

第7位：阿Gi

32歲阿Gi（樊沛珈）曾經係《啱Channel》幕前成員之一，Cool爆與冷艷外型被封「黑面女神」。阿Gi曾於2018年擔任ViuTV節目《Girls' Talk》主持，及參加ViuTV選秀騷《Good Night Show 廣告女皇》、《全民造星4》等，至去年簽約成為MakerVille合約藝人，參演ViuTV劇集《百萬同居計劃》；阿Gi去年亦開設美容院發展美容事業。

第6位：童童

YouTube頻道「小薯茄」成員童童（蔡曉童）身高僅151.45cm，細細粒加埋童顏樣被大讚可愛。童童為「小薯茄」主要幕前演員，不時出演短片，其演技得到唔少網民認同。2020年童童開設個人YouTube頻道，至今已有 7.4萬訂閱。而其實童童更識得日文、法文和西班牙文等多國語言，相當厲害。

第5位：嘉盈

YouTube頻道「FHProductionHK」成員「熊女郎」王嘉盈（Kaying）以真性情及33E姣好身材大受歡迎，而佢一向衣著打扮都傾向性感，大騷豐滿上圍，嘉盈曾經於熊仔頭影片中分享，以前性感係基於自己無自信，宜家多人識咗，著得性感的話，喺條街登下登下畀觀眾認到好尷尬，但佢就覺得自已想點就點，點着都得，加埋個「MK妹」形象極受網民關注。

第4位：Ca姐

YouTube頻道「試當真」成功捧紅陳苡臻（Jessica、Ca姐），因外形甜美而人氣急升，極受廣告商寵愛，去年4月Ca姐被爆同「試當真」創辦人之一游學修拍拖，一度被指「派帽」，又指佢係因為游學修先有女一做，形象下滑，又被指MK味超濃，上唔到枱面；相反，有網民認為Kayan9896全方位嬴晒，將Ca姐比下去。

第3位：Kayan9896

Kayan9896（吳家忻）因YouTube頻道「試當真」人氣急升，成為新一代網絡女神，除咗於去年9月推出第3首派台歌《Hell No》，早前更近日勇奪叱咤樂壇生力軍女歌手銅獎，另外亦係唔少時尚品牌新寵兒。kayan9896於2021年與Locker林家熙公開戀情及同居，不時於社交平台放閃，但自去年11月起就互動不再，二人疑似已分手。

第2位：阿冰

阿冰（吳冰）為「小薯茄」成員之一，鄰家女孩感覺被讚GFable。畢業於香港浸會大學電影學院嘅佢曾於2019年參演ViuTV電視劇《理想國》飾演其中一個單元故事「BFGF」女主角Lindy，近日更加升呢跳入大銀幕，擔任賀歲電影《1人婚禮》女主角。

第1位：Yanny

陳穎欣（Yanny）被譽為「冰山美人」，係前女子音樂組合Super Girls成員，當時有傳Yanny與李靜儀（Heidi）爭仔不和因而拆夥。Yanny之後轉型向演員方向發展，出演ViuTV《仇老爺爺》和《地產仔》等劇集，宜家更加係「試當真」常駐幕前成員之一。

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