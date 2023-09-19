網民票選ViuTV7大劇集 大叔的愛/二月廿九/和解在後入圍 IT狗不敵呢套神劇排第2

網民票選ViuTV7大受歡迎劇集 大叔的愛/二月廿九/和解在後入圍 IT狗不敵呢套神劇排第2

ViuTV於2016年開台，隨著時間發展，製作綜藝節目以外，亦製作唔同類型劇集。日前，有網民於社交平台發起投票，俾網民揀出7大最喜歡ViuTV劇集，第一名意思係網民心水ViuTV開台以來最佳劇集，一齊睇吓邊幾套劇集輸畀佢！

【第7位】《大叔的愛》得票率5% 2021年播出嘅《大叔的愛》改編自同名日劇，並由MIRROR兩子Edan呂爵安、Anson Lo盧瀚霆、黃德斌主演，BL劇情成為話題，全劇收視一度高達8.6點。劇情跟足日本原版情節，結局有情人終成眷屬，Edan和Anson Lo仲上演全劇最激情一吻。播出期間，呢對CP情侶極度受歡迎，唔少鏡粉話如果佢哋戲假情都好OK。

【第6位】《二月廿九》得票率6% 由吳海昕、劉俊謙、徐天佑主演嘅《二月廿九》演員陣容新鮮，配合北海道實地取景，以及穿越時空和時間交錯劇情獲觀眾大讚，更被譽為「港版《想見你》」，及後嘅《940920》亦承接《二月廿九》世界觀，成功製造唔少話題。

【第5位】《男排女將》得票率7% 《男排女將》演員包括鄧麗欣、顧定軒、Ian陳卓賢、Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安等人，劇集以運動作題材，改編自真人真事，講述教練蔣家瑜（鄧麗欣飾）帶領住「力圖」排球隊逐步走向夢想；劇情以青春熱血作賣點，加上明快節奏廣受觀眾喜愛。

【第4位】《繩角》得票率7% 2022年劇集《繩角》改編自本地漫畫家曹志豪漫畫《死角》，由MIRROR成員AK江𤒹生、Lokman楊樂文、Alton王智德、Tiger邱傲然等人主演，亦係ViuTV首套以拳擊為題嘅劇集，講述歐陽駿（江𤒹生飾） 下定決心為成為亞洲拳王而努力挑戰極限嘅故事；劇情有唔少擂台上大戰場面，大結局更有一段長達一分鐘嘅一鏡到底鏡頭，夠晒逼真。

【第3位】《和解在後》得票率8% ViuTV原創劇《和解在後》由COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）及導演趙善恆（恆仔）主演，岑珈其、李敏、谷德昭、何洛瑤（Sica）及許寶恆（Alice）等亦有份參演。劇情圍繞一班香港調和中心調解員，每集講述1至兩個調解個案，每個單元個案都相當感人。呢次雖然係Ivy So首次孭飛擔任女主角，但表現一啲都唔失禮，除咗被觀眾激讚，更被導演趙善恆和駱子康公開點名大讚。

【第2位】《IT狗》得票率16% 《IT狗》講述一班年輕IT人喺香港掙扎求存嘅故事，由凌文龍、陳漢娜、楊樂文、岑珈其、陳湛文和余逸思等主演，劇集多笑位又爆出多句金句觸動人心。首次擔正做男主角嘅凌文龍其中一段約3分鐘獨白更在網上洗版，被網民激讚演技，亦憑劇集獲頒韓國影壇盛事《第4屆Asia Content Awards》「最佳新星大獎」，當時凌文龍更親身前往釜山領獎，而飾演電腦程式員蒙玲並與凌文龍有感情線嘅陳漢娜（Hanna）同樣被網民大讚好演技。