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娛樂
2023-09-19 13:08:08

網民票選ViuTV7大劇集 大叔的愛/二月廿九/和解在後入圍 IT狗不敵呢套神劇排第2

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網民票選ViuTV7大受歡迎劇集 大叔的愛/二月廿九/和解在後入圍 IT狗不敵呢套神劇排第2

網民票選ViuTV7大受歡迎劇集 大叔的愛/二月廿九/和解在後入圍 IT狗不敵呢套神劇排第2

ViuTV於2016年開台，隨著時間發展，製作綜藝節目以外，亦製作唔同類型劇集。日前，有網民於社交平台發起投票，俾網民揀出7大最喜歡ViuTV劇集，第一名意思係網民心水ViuTV開台以來最佳劇集，一齊睇吓邊幾套劇集輸畀佢！

【第7位】《大叔的愛》得票率5%

2021年播出嘅《大叔的愛》改編自同名日劇，並由MIRROR兩子Edan呂爵安、Anson Lo盧瀚霆、黃德斌主演，BL劇情成為話題，全劇收視一度高達8.6點。劇情跟足日本原版情節，結局有情人終成眷屬，Edan和Anson Lo仲上演全劇最激情一吻。播出期間，呢對CP情侶極度受歡迎，唔少鏡粉話如果佢哋戲假情都好OK。

Edan憑《大叔的愛》演「田田」成功人屋。 Edan和Anson Lo老友鬼鬼，在《大叔的愛》合演情侶，默契十足。 Edan和Anson Lo因《大叔的愛》被封「登神CP」。 Edan和Anson Lo因《大叔的愛》成功入屋。 《大叔的愛》Anson Lo與Edan這場戲，至今仍為人津津樂道。 打工仔日日朝九晚六為公司做牛做馬，都只不過是想年終可以升職加薪。（示意圖，非當事人）（ViuTV《大叔的愛》劇照）

【第6位】《二月廿九》得票率6%

由吳海昕、劉俊謙、徐天佑主演嘅《二月廿九》演員陣容新鮮，配合北海道實地取景，以及穿越時空和時間交錯劇情獲觀眾大讚，更被譽為「港版《想見你》」，及後嘅《940920》亦承接《二月廿九》世界觀，成功製造唔少話題。

劉俊謙在《二月廿九》演不條篇幅的哲學家。 《二月廿九》講述2月29日出生的Yeesa(吳海昕飾)於2017年2月28日為自己慶祝生日時，意外地穿越時空，遇上命脈相連的Ryan(徐天佑飾)和余家聰(劉俊謙飾)，發生一連串怪趣的事。 吳海昕憑《二月廿九》演穿越少女Yeesa成功入屋，兩年後在《940920》以同一角色跟觀眾見面。 吳海昕憑在《二月廿九》演Yeesa成功入屋。

【第5位】《男排女將》得票率7%

《男排女將》演員包括鄧麗欣、顧定軒、Ian陳卓賢、Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安等人，劇集以運動作題材，改編自真人真事，講述教練蔣家瑜（鄧麗欣飾）帶領住「力圖」排球隊逐步走向夢想；劇情以青春熱血作賣點，加上明快節奏廣受觀眾喜愛。

Anson Lo與鄧麗欣、顧定軒(左後一)和多位MIRROR隊友拍ViuTV劇集《男排女將》。 ViuTV新劇《男排女將》sell青春及熱血，大家不容錯過！ Edan與肥仔在《男排女將》的搞笑演出，令觀眾留下印象。 Anson Lo自言與Edan太熟，拍《男排女將》玩得太顛不太專業，今次拍《大叔的愛》有共識要額外認真。 《男排女將》，典型勵志故事。典型，一樣可以好看。 Zeno在ViuTV重頭劇《男排女將》跟MIRROR多位成員合作。 顧定軒拍《男排女將》時與MIRROR成員結為好友，間接促使他考慮參加《全民造星III》。

【第4位】《繩角》得票率7%

2022年劇集《繩角》改編自本地漫畫家曹志豪漫畫《死角》，由MIRROR成員AK江𤒹生、Lokman楊樂文、Alton王智德、Tiger邱傲然等人主演，亦係ViuTV首套以拳擊為題嘅劇集，講述歐陽駿（江𤒹生飾） 下定決心為成為亞洲拳王而努力挑戰極限嘅故事；劇情有唔少擂台上大戰場面，大結局更有一段長達一分鐘嘅一鏡到底鏡頭，夠晒逼真。

AK為劇集騷肌肉做足準備。(《繩角》劇照) 楊樂文為劇集騷肌肉做足準備。(《繩角》劇照) 王智德為劇集騷肌肉做足準備。(《繩角》劇照) Thor需與MIRROR成員交手，笑言怕被鏡粉打。(《繩角》劇照) Lokman大爆曾疑似被Thor打中，笑言呃到武指好開心。(《繩角》劇照) 《繩角》講述主角歐陽駿(AK飾)立下決心努力奮鬥，誓,要挑戰極限成為亞洲拳王。(劇照) 駱振偉為劇集騷肌肉做足準備。(《繩角》劇照) 《繩角》裡的袁天就有血有肉，深得觀眾認同，可算是駱振偉的代表作。 李承東(楊樂文飾)擔任袁天就(駱振偉飾)的訓練員，兩人情同手足。(《繩角》劇照)

【第3位】《和解在後》得票率8%

ViuTV原創劇《和解在後》由COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）及導演趙善恆（恆仔）主演，岑珈其、李敏、谷德昭、何洛瑤（Sica）及許寶恆（Alice）等亦有份參演。劇情圍繞一班香港調和中心調解員，每集講述1至兩個調解個案，每個單元個案都相當感人。呢次雖然係Ivy So首次孭飛擔任女主角，但表現一啲都唔失禮，除咗被觀眾激讚，更被導演趙善恆和駱子康公開點名大讚。

Ivy在《和解在後》第二集中，與趙善恆夜探舊廈，被小昆蟲爬頸。(截圖) 趙善恆大讚蘇雅琳表現出色兼勤力。(《和解在後》劇照) Ivy so在劇集《和解在後》演性格執著的方圓。(劇照) Ivy So自爆自從大學面試後已沒穿過Suit。(《和解在後》劇照) Alice在第二集《和解在後》演在美容院脫毛導致下體燒焦的受害者。 Alice在第二集《和解在後》有僅圍毛巾的出浴鏡頭。 鍾信立 (岑珈其 飾) 和利永麗 Amber(李敏飾)發展虛擬關係。(《和解在後》劇照) 柯煒林在《和解在後》與Ivy So演情侶。 《和解在後》Ivy So 《和解在後》Ivy So 《和解在後》Ivy So 《和解在後》Ivy So 《和解在後》Ivy So

【第2位】《IT狗》得票率16%

《IT狗》講述一班年輕IT人喺香港掙扎求存嘅故事，由凌文龍、陳漢娜、楊樂文、岑珈其、陳湛文和余逸思等主演，劇集多笑位又爆出多句金句觸動人心。首次擔正做男主角嘅凌文龍其中一段約3分鐘獨白更在網上洗版，被網民激讚演技，亦憑劇集獲頒韓國影壇盛事《第4屆Asia Content Awards》「最佳新星大獎」，當時凌文龍更親身前往釜山領獎，而飾演電腦程式員蒙玲並與凌文龍有感情線嘅陳漢娜（Hanna）同樣被網民大讚好演技。

《IT狗》上周播出的結局篇，在網上近乎日日洗版。 小龍與《IT狗》一眾演員的互動很有火花，集氣望能開拍第二季。 憑《IT狗》演蒙玲入屋的陳漢娜，是東東在演戲上的學習對象。(劇照) Stanley在《IT狗》結局的爆seed演出，證明是演得之人。(簡君晉IG) 岑珈其憑《IT狗》的演出，令其知名度提升了不少。 凌文龍曾為電視劇《IT狗》Rap住演出。 陳湛文憑劇集《IT狗》演Billy一角，成功入屋。(劇照) 張滿源亦是《IT狗》的笑容解鎖員。 《IT狗》的Johnny仔由鄧子超飾演。 《IT狗》與《英雄本色》對比照，連件衫的穿窿位都一樣。 《IT狗》與《英雄本色》對比照，神還原經典一幕。 《IT狗》與《英雄本色》對比照，連道具都絕不馬虎。 《IT狗》與《英雄本色》相比照。 《IT狗》與《英雄本色》相比照。 前財政司長曾俊華《IT狗》驚喜現身。(Fb圖片) 《IT狗》的一眾演員火花四濺爆笑料。 《IT狗》由一班新演員擔正演出。

【第1位】《那年盛夏我們綻放如花》得票率22%

《那年盛夏我們綻放如花》改編自網絡小說《已讀不回死全家》，講述一名自稱Admin嘅神秘人將眾人加入「已讀不回死全家」群組中，被強制開始一場「死亡遊戲」，如果唔遵守遊戲規則嘅話就會爆頭死亡。劇集內容緊湊成為網上熱話，網民齊齊估邊個係Admin及下個犧牲者。由開播以來就引起話題，結局劇情更留有伏線，交代Marf@COLLAR飾演嘅楊悅盈被禁錮後有機會以新身分出現，被指縱然結局平淡，但就令人代入其中，激讚係一套神劇，甚至係ViuTV開台以來最佳劇集，又表示期待開拍續集。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

《那年盛夏我們綻放如花》改編自網絡小說《已讀不回死全家》 《那年盛夏我們綻放如花》改編自網絡小說《已讀不回死全家》 張毓軒和王丹妮在《那年盛夏我們綻放如花》初次合作，默契十足。(李睿哲攝) 郭東彩與陳焯嵐在《那年盛夏我們綻放如花》情侶檔上陣。 Marf在《那年盛夏我們綻放如花》展現角色不同層次的心理變化，初次拍劇已交出亮眼表現。 Marf與陳焯嵐、蔡承恩、陳傑奇和黃偉聰形容《那年盛夏我們綻放如花》展現人性不同的自私面向。(陳奕釗攝) Marf慘被叉頸，痛到極力掙扎，兜把摑黃偉聰。(《那年盛夏我們綻放如花》劇照) 《那年盛夏我們綻放如花》是Marf在首次擔正的劇集。 Yanny在熱播劇《那年盛夏我們綻放如花》中有亮眼演出。 Marco展開沒回頭路的復仇大計前，鼓起勇氣向何晞媛 (陳穎欣 飾) 表白。(《那年盛夏我們綻放如花》劇照) 上周講到Marco目擊好友Billy爆頭死亡，大受打擊。(《那年盛夏我們綻放如花》劇照) 《那年盛夏我們綻放如花》余子穎任女班長。（截圖） 《那年盛夏我們綻放如花》歐鎮灝演技獲好評。（截圖） 《那年盛夏我們綻放如花》邱彥筒飾楊悅盈。（截圖） 《那年盛夏我們綻放如花》蔡曉童@小薯茄首集演出獲好評。（截圖） 《那年盛夏我們綻放如花》葛綽瑤近期曝光率高。（截圖）
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