網紅拍片鬧爆粉絲努力論 直斥：唔好再用「好努力」形容難聽歌手

2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮已經圓滿結束，今年MIRROR再次成為大贏家，除了盧瀚霆（Anson Lo ) 奪下「叱咤十大」第八位、姜濤奪得「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲」兩個獎項、陳卓賢（Ian）更橫掃「叱咤樂壇男歌手金獎」、「叱咤樂壇唱作人金獎」、「叱咤樂壇至尊唱片大獎」三大獎項。不過今年頒獎禮引起不少人討論，更有人質疑叱咤的計分制度、甚至指頒獎禮已經變質，欠缺公信力；當然，亦有不少粉絲大撐偶像，指他們已經很努力。

昨日，有IG坐擁4.6萬追蹤者的網紅「嚴重脂肪哥二世」就公開鬧爆「努力論」，他拍片表示：「可唔可以唔好再用『好努力、好努力』嚟形容嗰啲難聽嘅歌手呀？如果好努力都唱得難聽嘅，咪即係你唔適合喺呢行囉！」他又打比喻寫道：「唔見你同啲醫死人嘅醫生講佢好努力嘅？我DSE 5條4、好努力，俾我做醫生啦！其他行業唔會咁㗎喎，你唔會話踢波好廢嗰啲人，『佢好努力㗎啦，俾佢繼續踢英超啦！』係唱歌呢行先係咁㗎喎，好難聽唱歌走晒音，『不過佢好努力㗎啦，畀次機會佢啦！』然後好聽嘅歌畀晒啲好難聽、走晒音嘅歌手唱囉，唱得好嗰啲冇得唱！你可以好欣賞佢好佩服佢 但唔應該接受佢喺個市場度」。

網紅的言論引來外界極大迴響，有人非常認同，並表示：「不能同意更多」、「呢個評價超公道，簡直係劣幣驅逐良幣。 小心被人出征」、「好波 好real」、「夠膽講真話！欣賞你！」等等 ，但同時亦被不少粉絲指責。

「嚴重脂肪哥二世」今日（4日）再拍片回應，他坦言無諗過短片會咁大迴響，並想補充幾點：「第一，我由頭到尾都無話係邊個歌手，所以唔好話我公然批評同呢啲歌手開戰，我由頭到尾都係討論個現象，如果你嬲即係你都覺得自己個偶像唱歌難聽，你自己對號入座。」他指網民叫他「你咁勁自己上台唱」是垃圾邏輯，除了因為自己不是歌手，亦不認為要唱歌好聽才有資格批評歌手，並強調：「我由頭到尾都係笑緊啲垃圾歌手，冇話邊個係垃圾歌手，多謝大家。」