台灣直播主網紅「晚安小雞」前日（2月12日）獨自前往柬埔寨西港「凱博園區」，拍攝凱博園區內部狀況並開直播，但中途疑遭軍人痛打倒地，鏡頭也被強制關閉。昨日晚安小雞報平安，更開直播哭喊：「我自作自受」 。
晚安小雞︰對不起妻子愛婆
「晚安小雞」的老婆今天凌晨指聯絡不到老公，而晚安小雞一向以探靈著名。他去柬埔寨開直播原因，是因為認為「許多人都被騙來這裡當豬仔」、「為了還原裡面的真實情況」。他的直播畫面所見，疑似躲起來拍「凱博園區」的內部，也拍到許多疑似軍人的男子，全副武裝在巡邏。
「晚安小雞」直播時補充：「畫面都是真實的，我不可能找來那麼大的造景」、「我只是想把這裡的真實狀況拍給你們看而已，我也沒想到會這樣…那是槍嗎？我今天來這邊真的是提起很大的勇氣，我對不起愛婆、對不起我媽，我對不起你們」，直播到一半疑似太大聲被被軍人發現，瞬間被毒打倒地不起，直播的最後一個影像則是一位軍人拿起直播鏡頭看著，然後畫面全黑。
晚安小雞一度失蹤，直到昨天下午開直播報平安，表示已逃出凱博園區。畫面中可見他全身受傷，脖子上疑有勒痕，衣服也破爛不堪，模樣狼狽。晚安小雞哭喊表示：「我開這個直播，讓大家知道都是我自己的問題，我自作自受，我不怪誰我怪自己，拿自己的生命拚命，都是我的錯，我要先回酒店、我先回酒店，先這樣。」
網民質疑晚安小雞真確性
根據網紅「四叉貓」觀察，晚安小雞只是在酒店外的馬路開直播，未必是凱博園區。然而許多網友也質疑這起事件的真實性，留言指「好希望被抓是真的」，也有網友持相反意見相信絕非造假，留言力挺「加油」、「拜託平安歸國」、「人沒事就好」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章