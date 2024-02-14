晚安小雞︰對不起妻子愛婆

「晚安小雞」的老婆今天凌晨指聯絡不到老公，而晚安小雞一向以探靈著名。他去柬埔寨開直播原因，是因為認為「許多人都被騙來這裡當豬仔」、「為了還原裡面的真實情況」。他的直播畫面所見，疑似躲起來拍「凱博園區」的內部，也拍到許多疑似軍人的男子，全副武裝在巡邏。

「晚安小雞」直播時補充：「畫面都是真實的，我不可能找來那麼大的造景」、「我只是想把這裡的真實狀況拍給你們看而已，我也沒想到會這樣…那是槍嗎？我今天來這邊真的是提起很大的勇氣，我對不起愛婆、對不起我媽，我對不起你們」，直播到一半疑似太大聲被被軍人發現，瞬間被毒打倒地不起，直播的最後一個影像則是一位軍人拿起直播鏡頭看著，然後畫面全黑。