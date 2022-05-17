綾瀨遙為《前男友的遺書》喪食增磅 自爆曾想過30歲引退

日本國民女神綾瀨遙主演的《前男友的遺書》，突破以往的可愛正派形象，演見錢開眼的精英律師，為配合角色需要，綾瀨遙奉旨喪食，連小肚腩都養了出來。現年37歲的綾瀨遙自爆在28歲時，曾萌引退之意，「當時想著30歲就不做女演員。」她指演完大河劇後，自覺人生圓滿，但新工作讓她繼續發掘未知的世界，「拍攝過程正是人生的樂趣，因為那瞬間而感到活著，要好好活在當下。」但她笑言自己沒野心，健康開心已足夠。

初出道太肥被迫減7公斤

綾瀨遙在新劇演活精英律師「劍持麗子」的貪錢個性，不但獲觀眾讚演技有突破，就連原著作者新川帆立也激讚她兼具強勢和呆萌，是角色的最佳人選。劇中麗子愛以美食減壓，綾瀨遙趁機嘆盡各地佳餚，她笑言增磅不少，養出小肚腩。其實，初出道的綾瀨遙曾因貪吃而暴肥至127磅，被經理人安排參加瘦身節目，並勒令減磅7公斤，否則必須退出藝能界。於是綾瀨遙嚴控飲食，每日只攝取1000卡路里。早餐吃香蕉和豆漿，午餐則食燙青菜和雞胸肉，並以高纖低卡的蒟蒻來取代米飯，加上每天飲2至3公升清水排毒，每周運動2至3次，有空就拉筋和做空中瑜伽來強化身體曲線，最終在3個月內激減17磅，至今維持110磅，並數度獲封「最理想女生身材」。

《前男友的遺書》 改編自新川帆立作品

《前男友的遺書》改編自新川帆立超人氣作品，講述在大型律師事務所工作的優秀律師劍持麗子(綾瀨遙飾)某天突然收到前男友森川榮治(生田斗真飾)的死訊，並透過榮治的委托人篠田敬太郎(大泉洋飾)得知他竟把1080億円的遺產轉讓給殺了他的犯人。為了解開謎團，麗子和篠田組成最佳拍檔。《前男友的遺書》逢星期二下午在「黃Viu煲劇平台」上架。