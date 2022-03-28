綾野剛再爆性醜聞 遭床伴公開不雅照

曾演出日劇《新聞記者》及電影《夢之花嫁》的人氣男星綾野剛，日前被時尚品牌前CEO東谷義和在個人YouTube頻道上大爆私生活淫亂，有關綾野剛的桃色新聞越爆越多，近日網上就流出一張疑似是他的不雅照，相中男性在床上熟睡，上身穿着紅色衫，但下半身卻裸露入鏡，雖然照片的重要部位已經被遮，但隨即引起網民熱議，綾野剛的演藝事業也隨時受到影響。

消息指，現年40歲的綾野剛不僅與多位女星發展性伴關係，又曾在酒局向性感女星小島瑠璃子借醉行兇，主動提出到酒店開房，當時小島瑠璃子雖已拒絕，但綾野剛硬推她上的士，小島瑠璃子曾打電話向東谷求救，幸而她趁的士停燈位時下車逃走才避過一劫。

女模喊住爆料

早前東谷義和在YouTube拍片數臭綾野剛，除了小島瑠璃子險成獵物外，東谷義和透露另有一位名女性模特兒朋友曾哭訴爆料，指綾野剛死纏爛打約她見面，據知女模就是28歲的坂田梨香子。東谷義和指女方曾被綾野剛邀約到寓所密會，當她甫進入綾野剛的家門後，立即被要求上床交歡，由於女方當時正值生理期，並以來經為理由拒絕再進一步，綾野剛聽完即馬上變臉，要對方立刻離開，但女方剛好身上不夠現金乘搭的士，綾野剛便跟女方說已把1萬日圓（約630港元）放在她手袋，怎料離開後才發現綾野剛根本沒有將錢放入，繼而致電向東谷義和求助。