緣路山旮旯｜余香凝謝票嘆港產小品場次少 望觀眾發揮「加場」力量延長映期

由余香凝(Jennifer)、岑珈其、梁雍婷、蘇麗珊、陳漢娜和張紋嘉合演的輕鬆愛情小品《緣路山旮旯》，因疫情延期半年後終於在本周四(4日)上映，不過遇著同期公映的荷李活電影《殺手列車》和韓片《緊急迫降》，這套本土製作的場次不多，部份戲院位置偏遠，即使場場爆滿，首日票房僅得11萬，Jennifer日前在社交平台分享謝票感言，她表示，看到觀山長水遠入場支持，鼻子酸了幾下，令她回想起4年多前《非同凡響》團隊與觀眾拍攝「我要加場」短片的困境，頓感唏噓，但她仍希望愛香港電影的觀眾能發揮力量，「希望你們的力量可以令這部電影上映得更久，讓更多觀眾可以看到香港這個美麗的地方。」

余香凝以「謝票有感」為題發文，她表示為《緣路山旮旯》謝票時，鼻子酸了幾下，「見到滿座的情況，鼻酸了；見到觀眾由心而發地喜歡這部電影，鼻又酸了電影散場時就算已經晚上11點多，觀眾還願意排隊跟我們主演合照和交流，聽到觀眾說電影場次實在太少，但仍排除萬難地觀看，鼻子又酸了；例如因有些地區沒有戲院放映，所以走到另一個地區觀看，又或者下午沒有場次，要專登早上或是晚上(真的很晚)觀看。」

大片夾攻 場次又少

上述似曾相識的情景，令Jennifer想起4年多前為她與岑珈其主演的電影《非同凡響》謝票的困境，「當時我們每場謝票場後都會跟觀眾一起拍一條短片 ，一係叫著口號 『我要加場』，回想起真的非常感謝每一位有份爭取加場的觀眾，事隔四年多，又回到這種困境，的確有點唏噓。」她明白遇上多套大片同時上映，排場次確有難度，但仍相信觀眾的力量，「相信愛香港電影的你們，希望你們的力量可以令這部電影上映得更久，讓更多觀眾可以看到香港這個美麗的地方之餘，感受到我們這班台前幕後的努力和用心。」

另外，岑珈其亦在社交平台分享，「多謝每一位入場支持《緣路山旮旯》嘅觀眾，雖然好少戲院場次上映，但知道大家都專登搵戲院入場支持，真係好開心好多謝大家，希望大家睇得舒服、開心，喜歡緣路山旮旯。」