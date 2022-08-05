緣路山旮旯｜岑珈其拍親熱戲好緊張 余香凝梁雍婷齊讚是好男人

「好多朋友問我，你套《緣路山旮旯》係咪已經落畫，有冇辦法可以再睇？」岑珈其笑言，連自己都覺得套戲已落畫。首次擔正做愛情片的男主角，電影原定於情人節上映，不料戲院因第五波疫情被勒令停止營業，延至昨日(4日)終能正式公映。珈其與戲中兩位女友余香凝(Jennifer)和梁雍婷(Rachel)早前接受本報專訪，他直言半年前的緊張心情已不再，最期待是大家開心睇戲，「最希望疫情快啲過，不止是入戲院睇戲，而是整個社會氛圍，因為負能量已存在3年。」電影以輕鬆愛情小品作包裝，宣傳口號是「香港真係好靚」，欣賞心曠神怡的靚景，當然希望能除罩呼吸清新空氣。

自嘲醜樣無殺傷力 《緣路山旮旯》由黃浩然執導，講述28歲宅男阿厚(岑珈其飾)12個月的愛情速成班，珈其一皇五后，5女各有特色，唯一共通點是住在「山旮旯」之境，包括沙頭角、下白泥、大澳、船灣荔枝窩、長洲、澄碧邨。珈其不是靚仔小生，並非投資方的男主角首選，但獲導演兼曾在《非同凡響》合作的好友Jennifer力撐，「我們一直都想演情侶，導演起初提出找他演男主角，有些投資者建議找個高大靚仔，但我話一定要找他，大家可能會疑惑，但有身高差很有趣。」她自言習慣演戲跟足劇本，惟珈其可激發創意，「可能大家好friend，經常一起玩，有啲笑位是我們爆肚，而觀眾又真係笑，好有成功感。」兩人反差帶來喜感，珈其自嘲，「而且她好靚而我好醜。」話雖如此，電影在大阪電影節首映，珈其獲當地觀眾讚「很棒很帥」，他尷尬回應：「我個樣親民又無殺傷力，所以日本觀眾睇得好舒服。」Jennifer好奇問道：「有沒有想過去日本發展？」珈其秒回，「咁就冇，先做好香港的工作。」

拍親熱戲 好緊張 出道逾14年演過無數角色，習慣滔滔不絕的珈其，卻被寡言的阿厚考起，經常要提自己沉默是金，最深刻是跟Jennifer和Rachel拍親熱戲，「我真的很少拍親熱戲，其實好緊張，不過這種緊張也很貼近角色的情緒。」當問到五揀一會選哪位女生時，他毫不猶豫表示，「一定是Jennifer最有默契，因為我們的價值觀很相近，當然我最愛是太太。」Jennifer爆料說：「我們一班女演員曾經討論，其實岑珈其的性格是值得鍾意的男人，他好顧家又愛錫老婆，開口埋口都話我老婆，以前未結婚常提起女友，真是個好男人。」Rachel亦大讚珈其是愛妻號，但強調「爺爺」岑珈其並非她那杯茶，「因為他太多說話，我招架不住，反而我鍾意靜靜的阿厚，珈其太嘈了，因為我跟他不止在《緣路山旮旯》合作，我在現場較少說話，但他會在你耳邊不停轟炸你。」

嘆樓價貴 盼人人有瓦遮頭 對香港人而言，最陌生是位於大嶼山的澄碧邨，不對外開放，只有長洲公眾碼頭的免費渡輪接駁出入，這也是「咩姐」(Jennifer飾)的住所，Jennifer坦言，「其實從未聽聞澄碧邨，以為是普通市區屋苑，原來要申請才可入去，後來老公話小時候經常搭船入去，以前不用申請，有會所設施供小朋友玩樂，但現在會所已變成廢墟。」而阿厚的成長地是面臨清拆的茶果嶺，珈其慨嘆，「我們拍攝的主場地茶餐廳，周邊開始清拆重建，覺得幾可惜，慶幸電影可紀錄這些美好的畫面，即使十幾年後已不知這裡的原貌，仍可從電影睇到。」Rachel演的Mena則住在港人熟悉的水鄉大澳，不是棚屋而是低價居屋屋苑。每個山旮旯之地，反映是港人必有共鳴的「土地問題」。珈其有感而發，「香港實在地少人多，無論買樓或租住都好貴，如果每一個人能夠有瓦遮頭，已很足夠，這是長遠希望。」Rachel心目中的理想生活，是與家人和另一半同住一幢唐樓，各住一單住，彼此照應，「這是很難實現的夢想，要發達先可以。」