緣路山旮旯｜揚言要與黃浩然導演再攜手拍「脫戲」 ？ 岑珈其：如果有得揀，想繼續拍香港電影

本地製作的獨立電影《緣路山旮旯》去年被選為香港亞洲電影節閉幕電影，優先場亦獲得不錯口碑，至本月4日正式公映卻因場次不足而票房告急，在戲中一拖五的男主角岑珈其更慘遭人身攻擊，被自稱寫影評的網民直指樣衰累街坊，不過岑珈其的大方回應：「樣衰我改唔到，但我會努力再做好啲演出。」意外地帶來反宣傳之效，電影本周末的場次倍增，上映至今累積票房逾250萬，但此片要收至少600萬才能回本。岑珈其與導演黃浩然早前接受本報專訪，從挑選山旮旯場景談到香港電影的前景，珈其半說笑指，只求賺一蚊封蝕本之門，否則連下一套都機會渺茫，在港產片已買少見少的年頭，他強調，「如果有得揀，我都想繼續拍香港電影。」

排除萬難選用岑珈其 輕鬆愛情小品《緣路山旮旯》由《點對點》、《逆向誘拐》導演黃浩然編導，從一開始已選定岑珈其配余香凝，「曾跟珈其兩次合作，我覺得他沒有角色演不到。」話雖如此，電影是商業投資， 卡士必然是考慮因素，他坦言，找投資者時遇壓力，「首先他沒當過男主角(愛情片)，傳統智慧是找個靚仔整「柒」佢，老實講，我們也曾找過兩個靚仔，一個推掉不接，另一個沒有車牌，最後能說服各方勢力就去做。」擁有棍波車牌的珈其最終當上男主角，「有人找我演戲已好開心，而且是主角，當然𦧲飯應！反而我擔心導演，不是要找個高大靚仔的嗎？」在自我懷疑時，獲導演排除萬難力撐做主角，珈其剖白，「有人支持、對你有信心，這件事好窩心。」他笑言要再跟導演合作創高峰，黃導回應說：「 或者下套讓他演床戲。」珈其答道：「咁我要我操練身形(問淮老婆？)只是除上衣，不是為床戲，老婆應該OK 。」

山旮旯選景 反映港人住屋問題 電影僅得270萬資金，為控制成本，黃浩然在劇本設計著手，珈其跟不同女演員的戲份，大部分都是一對一，每場戲演員愈少，拍得愈快，他形容，「你甚至可說是實驗，其實這樣寫劇本一定有問題，例如很多人認為每段關係都很跳躍，因為劇本只寫這兩個人相處的幾個時段，不是由頭到尾發展。」香港不乏景致怡人的山旮旯之地，戲中5位女角所住地點，正好反映香港的住屋問題，「很多時想到偏遠地方就是住村屋，但我想做到5位女生住的地方不同，蘇麗珊住公屋，全港唯一在禁區裡的公屋就是沙頭角邨，大澳的是居屋(梁雍婷)，住村屋的有白泥(張紋嘉)，陳漢娜住在深山之中的古蹟，是清朝遺留的瓦頂屋，最後余香凝住的澄碧邨，雖然我們不能入內拍攝，相信任何一個香港人都以為這是別墅。」每處地方都拍一日半日，珈其最深刻是拍了兩日一夜的荔枝窩梅子林村，「有車也去不到，最方便是坐船去到荔枝窩，最少行半小時上山，從沒試過去這麼偏僻的地方拍戲，靚到好似世外桃園。」

跳出 舒適圈 演 寡言角色 至於宅男主角阿厚，成長於茶果嶺，在IT公司的集中地觀塘工作，家住私樓康城花園，黃浩然形容，阿厚追女追到山旮旯，就是跳出東九龍這個舒適圈。對岑珈其而言，這也是演藝路上的突破，從《烈日當空》的邊青到近年「告別」中學生涯，他通常演滔滔不絕的機靈角色，首次演寡言角色而且擔正做男一，他坦言，「很擔心大家嫌棄不是高大靚仔，還要長期睇住我，雖然導演給我很大信心，『放心，不是睇你，係睇5位女演員。』」珈其雖不是靚仔小生，但勝在有觀眾緣，「膠戰爺爺」早已成功入屋，常出現於電視劇或網絡製作，他卻表示壓力甚大，「電影要真金白銀付費入場，若你演得不好或電影拍得差，觀眾罵你是理所當然，泿費時間和金錢，以前有位前輩教導，這年代所有影像也可紀錄留存，所以絕不能馬虎，因為記一世，所有演出都要做到最好。」