各大影視頒獎禮陸續舉行,美國編劇工會獎(Wtiters Guild of America Award)香港時間今早舉行,改編法國電影《閃亮的歌聲》(La Famille Belier)的《心之旋律》(CODA),半爆冷擊敗《犬山記》(The Power of the Dog)與《王者世家》(King Richard)贏得最佳改編劇本獎。里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)主演的《千萬別抬頭》(Don’t Look Up)獲最佳原創劇本獎。HBO人氣劇《傳媒家族繼承人》(Succession)贏得最佳劇情劇本和單集劇本獎。