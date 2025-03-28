緬甸地震｜胡慧冲去曼谷貓展途中有震感 網上報平安︰我仲健在

緬甸中部城市的曼德勒在今日（28日）當地時間的下午1時20分，發生黎克特制7.7級的強烈地震，中國地震台網指地震為7.9級，震源深度30公里。​​​在12分鐘後，當地再發生一次6.4級的地震。網傳緬甸橫越伊洛瓦底江的一條大橋倒塌，鄰國泰國首都曼谷都感受到震動，社交媒體影片指曼谷有一座30層高建築中的大樓倒塌，據報至少1死43人失蹤，泰國證券交易所宣布停市。曼谷BTS輕軌及MRT藍線/紫線暫時停止服務。總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）召開緊急會議了解事態，及後公布曼谷進入緊急狀態。

身在泰國的胡慧冲先後在社交平台發文表示︰「在曼谷嘅請留意居民五至10分鐘內會有after shock」、「多謝大家的關心不斷有朋友問我OK嗎？安全嗎？我仲健在，多謝大家的慰問現在忙碌中稍後再談，不用再問我情況，怎樣啊？危險啊？震唔震啊？呢啲問題，暫時未有心情和時間，逐一回答，多謝關心！」

胡慧冲表示自己發現有地震之後，已回家並在安全的情況到街上拍攝情況。

憂 玉葉大廈會倒塌

他在其YouTube頻道上載影片，拍下曼谷市面情況，見到不少人在街上走避，不同大廈門外都站滿人群。他表示自己原本前往當地貓展，司機在天橋上表示車軚左右移動，再見到前方不少車輛停下，他稱及後才知道是地震，但自己當時因為太專注看電話就未有留意，於是立即折返回家。

他亦分享表姐屋企情況，窗簾不停搖晃。他指泰國極少發生地震，突然晃動時「大家都嚇一驚」。他亦走到比較多遊客到訪的水門街，市面比較平靜，但見到街道兩旁都是站滿人。至於昔日曼谷最高的玉葉大廈鄰近街道就有不少人走避，胡慧冲指因為玉葉大廈樓齡很高，大家都擔憂玉葉大廈會倒塌，他希望不會有嚴重事情會發生。

玉葉大廈興建於1990年，於1998年完工，一共有88層，鄰近有市集，過去不少港人愛到大廈頂層食自助餐及到觀景台看曼谷市貌。